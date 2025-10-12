Homem em surto com arma em punho faz família refém em Piracicaba

De acordo com a PM, o homem estava armado e se trancou na residência, na rua Clementina Barella Copoli, junto da esposa e da filha de 13 anos. O clima de pânico levou vizinhos a acionar o COPOM, relatando que o morador apresentava comportamento agressivo e fazia ameaças.

Uma ocorrência de alta tensão mobilizou a Polícia Militar de Piracicaba na tarde deste domingo (12), após um homem de 43 anos entrar em surto psicótico e manter a família sob ameaça dentro de casa, no bairro Campestre. O caso terminou com a prisão do suspeito por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Equipes do Comando de Força Patrulha e da 1ª Companhia da Polícia Militar cercaram o local e iniciaram uma negociação delicada. Em meio à tensão, os policiais conseguiram retirar com segurança a mulher e a adolescente, evitando uma tragédia.

Após diálogo e contenção, o homem foi imobilizado e algemado sem a necessidade de confronto físico. Com a autorização da esposa, os policiais entraram na casa e realizaram uma varredura. Em um dos quartos, encontraram uma pistola Taurus calibre .40 — com numeração raspada e cinco munições intactas — escondida dentro de um lençol.

Um funcionário de uma clínica de reabilitação, que acompanhava a tentativa de internação do suspeito, relatou que o homem deveria ser encaminhado voluntariamente para tratamento, mas reagiu com violência e chegou a apontar a arma em sua direção.