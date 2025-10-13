Colocar esponja na geladeira pode salvar frutas e verduras; Veja

Na gaveta das hortaliças, a esponja seca funciona como reguladora do microclima. Ao absorver o excesso de umidade e reduzir a condensação, evita o surgimento de fungos e bactérias que aceleram a deterioração. Como resultado, verduras ficam menos murchas e frutas conservam a firmeza por mais tempo. Especialistas em organização doméstica recomendam usar uma esponja nova e limpa e trocá-la a cada cinco dias para manter a eficácia.

Uma esponja de cozinha pode ser uma solução simples e barata para reduzir o desperdício de alimentos e manter a geladeira mais limpa. Aplicada em locais estratégicos, ela atua em três frentes: controla a umidade na gaveta de legumes, neutraliza odores e, quando congelada, substitui o gelo tradicional em lancheiras e compressas.

Para quem enfrenta cheiros desagradáveis no refrigerador, a esponja também ajuda. Ao captar parte da umidade que facilita a dispersão de odores, ela reduz o mau cheiro e evita a formação de poças sob potes e embalagens — o que simplifica a limpeza após oscilações de energia ou variações de temperatura.

O material pode ser aproveitado ainda no freezer. Molhada e bem escorrida dentro de um saco com fecho hermético, a esponja congela e vira um bloco flexível de frio. Diferente do gelo que derrete e vaza, a esponja retém parte da água ao descongelar, sem umidade solta que molhe bolsas térmicas ou lancheiras. O formato maleável também é mais confortável para compressas frias, inclusive em uso pediátrico. Para transformar a esponja em gelo reutilizável, siga o passo a passo: umedeça e esprema para retirar o excesso de água; coloque em saco hermético; congele por pelo menos seis horas; utilize e, depois de descongelada, volte a umedecer e recongele quantas vezes precisar.

É possível potencializar os efeitos com bicarbonato de sódio polvilhado sobre a esponja seca: o produto ajuda a neutralizar odores naturalmente. Ainda assim, alertam especialistas, nada substitui o cuidado básico: não use esponjas sujas ou contaminadas em contato com alimentos e não coloque na geladeira materiais que contenham resíduos de produtos de limpeza.