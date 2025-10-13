Indicadores usados para avaliar o sentimento do mercado cripto

O mercado de criptomoedas, que antes era um território quase exclusivo para investidores de tecnologia, começou a atrair, nos últimos anos, curiosos e pessoas comuns que desejam entender melhor esse universo. E, claro, a volatilidade é analisada de perto por aqueles que tentam detectar tendências e prever oscilações de preço.

Para isso, eles utilizam diversos indicadores que podem sinalizar se o sentimento predominante entre os investidores é de otimismo ou de apreensão. Essas métricas, que cruzam diversos dados, incluindo o volume de transações e movimentações em exchanges, oferecem uma perspectiva sobre como os agentes do mercado reagem em situações de incerteza. Em última análise, o mercado de criptomoedas é amplamente guiado pela psicologia do grupo, e entender esse sentimento pode ser tão crucial quanto o estudo de gráficos técnicos.

Sentimento do mercado cripto: o que é?

O que se entende por sentimento de mercado é um conceito que aparece em quase todos os setores financeiros, mas que, no contexto das criptomoedas, adquire uma importância ainda maior. Isso ocorre porque muitas das flutuações de preços são impulsionadas por expectativas, informações e emoções do grupo, em vez de se basearem em fundamentos apenas econômicos. De maneira simples, o sentimento do mercado representa a confiança ou o medo que os investidores sentem. Os preços sobem quando há euforia e esperança, e caem rapidamente quando o medo e a descrença se instalam, levando a vendas em massa.