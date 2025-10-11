Salário de R$9,8 mil: Saiba os concursos abertos nesta semana

Candidatos a concursos públicos no estado de São Paulo têm novas oportunidades de carreira. Foi publicado o edital da Polícia Penal SP (SAP SP), oferecendo 1.100 vagas para o cargo de Policial Penal, com remuneração inicial de R$ 4.695,60. Simultaneamente, a Câmara Municipal de Brotas lançou edital para preencher quatro vagas e formar cadastro de reserva em cargos de níveis médio e superior, com salários que podem atingir R$ 9.800,00.
Concurso Polícia Penal SP (SAP SP)
O certame da Polícia Penal SP, organizado pelo Instituto AOCP, exige nível superior de formação, idade mínima de 18 anos e máxima de 35 anos, além de CNH Categoria “B” e estatura mínima de 1,60m.
As inscrições para Policial Penal estarão abertas de 3 de novembro a 8 de dezembro de 2025, com taxa de R$ 122,17. A Prova Objetiva está marcada para o dia 8 de fevereiro de 2026.
O processo seletivo é composto por diversas etapas, incluindo Prova Objetiva (50 questões), Prova de Condicionamento Físico, Avaliação Psicológica, Investigação Social e Curso de Formação. A prova objetiva exige acerto mínimo de 50 pontos.
Concurso Câmara de Brotas (SP)
A Câmara Municipal de Brotas, por sua vez, oferta vagas para Zelador(a) (ensino médio), com salário de R$ 3.551,35, e para Advogado(a) (R$ 9.800,00), Assessor(a) Parlamentar (R$ 5.350,39) e Assistente Administrativo (R$ 5.350,00), estes três últimos exigindo nível superior.
As inscrições podem ser feitas entre 6 de outubro e 6 de novembro de 2025, através do site do Instituto DOM, com taxas de R$ 100,00 (nível médio) e R$ 120,00 (nível superior). A Prova Objetiva e a Dissertativa (para Advogado) estão previstas para 23 de novembro de 2025.
O concurso da Câmara de Brotas também inclui uma prova prática para o cargo de Zelador. A validade do certame é de dois anos, podendo ser prorrogada por igual período.