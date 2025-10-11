Salário de R$9,8 mil: Saiba os concursos abertos nesta semana

Candidatos a concursos públicos no estado de São Paulo têm novas oportunidades de carreira. Foi publicado o edital da Polícia Penal SP (SAP SP), oferecendo 1.100 vagas para o cargo de Policial Penal, com remuneração inicial de R$ 4.695,60. Simultaneamente, a Câmara Municipal de Brotas lançou edital para preencher quatro vagas e formar cadastro de reserva em cargos de níveis médio e superior, com salários que podem atingir R$ 9.800,00.

Concurso Polícia Penal SP (SAP SP)

O certame da Polícia Penal SP, organizado pelo Instituto AOCP, exige nível superior de formação, idade mínima de 18 anos e máxima de 35 anos, além de CNH Categoria “B” e estatura mínima de 1,60m.