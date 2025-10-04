CAT coloca 400 pessoas no mercado; veja vagas em Piracicaba

Para aqueles que procuram por um novo emprego, uma boa opção é o CAT (Centro de Apoio ao Trabalhador), um serviço da Prefeitura Municipal que dispõe de vagas de trabalho para o piracicabano e morador da RMP (Região Metropolitana de Piracicaba.
A Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda informou ao JP que o perfil das vagas do CAT compreende candidatos desde alfabetizado a superior com especialização. De janeiro a setembro 2025, 364 pessoas foram colocadas no mercado de trabalho através do CAT.
Para se candidatar para as vagas disponibilizadas, o trabalhador deve ter no mínimo 14 anos e deverá realizar seu cadastro das seguintes formas: Pela internet por meio do site da prefeitura de Piracicaba, acessando: link: Painel de Vagas, após verificar os requisitos exigidos pela vaga. Pelo Aplicativo Carteira de Trabalho Digital opção “VAGAS”.
No CAT presencialmente com a documentação (serão solicitados conforme a necessidade da vaga, podendo ser necessário apresentar os documentos abaixo): RG/CPF (documento físico original ou digital); Currículo Atualizado; e Carteira de Trabalho (documento Físico ou Digital) que comprove a experiência profissional (caso a vaga exija experiência comprovada em Carteira).
É pedido ainda o Histórico Escolar que comprove a escolaridade exigida na vaga. Caso não possua, acesse o site da Secretaria da Educação da cidade que estudou e verifique se seu Histórico Escolar está disponível. Foto de cursos (caso a vaga exija); CNH dentro da validade (caso a vaga exija).
As empresas que queiram cadastrar vagas de emprego para serem preenchidas devem realizar o cadastro por meio do Portal de Atendimento do Prefeitura Sem Papel munidos da seguinte documentação: CNPJ ou CEI ou CPF e preencher o formulário disponível adequadamente.
Além da captação de vagas e intermediação de mão de obra, o CAT possui atendimento exclusivo para a pessoa com deficiência, por meio do PEI (Polo de Empregabilidade Inclusivo), Programa do Governo do Estado de São Paulo em parceria com a Prefeitura de Piracicaba, e realiza os serviços de habilitação de seguro-desemprego e empregador web.
SERVIÇO
O CAT está localizado na Rua Antônio Corrêa Barbosa, 2233 – Térreo 1 do Centro Cívico. Atendimento das 8h às 16h, de segunda a sexta-feira.
AS VAGAS
Analista contábil
A vaga estará disponível até atingir a quantidade máxima de encaminhamentos ou até dia 10/10/25 às 15:00 e, ainda, poderá ser encerrada a qualquer momento a pedido da empresa.
Experiência de 1 a 3 meses
Ensino Médio Completo (Apresentar o histórico escolar ao CAT)
Salário: R$ 3.000,00
Apresentação e análise dos livros contábeis (razão e diário), emissão de balancetes e demonstrativos periódicos, elaboração do DRE (demonstrativo de resultados do exercício), elaboração do balanço patrimonial, controle e organização dos documentos fiscais e contábeis, conciliação contábil e fechamento mensal, análise de contas patrimoniais e de resultado, apoio em auditorias internas e externas, apuração de impostos e obrigações acessórias (SPED Contábil, ECF, DCTF, etc.), classificação e lançamentos contábeis de acordo com o plano de contas, controle de contas a pagar e a receber, emissão de boletos e conciliação bancária. Boa comunicação escrita e verbal, conhecimentos sólidos em rotinas contábeis e financeiras, desejável domínio de sistemas contábeis (ERP) e pacote office (principalmente Excel).
Somente Moradores da(s) Cidade(s): Piracicaba
------------------------------------------------------------------------
Analista de logística
A vaga estará disponível até atingir a quantidade máxima de encaminhamentos ou até dia 08/10/25 às 15:00 e, ainda, poderá ser encerrada a qualquer momento a pedido da empresa.
Experiência de 6 meses
Ensino Técnico Cursando (Apresentar a declaração de escolaridade ao CAT)
Salário: R$ 2.300,00
Cursando ensino técnico em comércio exterior. Necessário vivência com sistemas de gestão logística (ERP, siscomex ou similares). Incoterms. Para gerenciar e controlar os processos de importação e exportação. Acompanhar embarques internacionais. Controlar documentações. Negociar prazos, custos e serviços com agentes de carga. Monitorar estoques em trânsito. Apoiar as áreas financeira e comercial em demandas relacionadas ao fluxo internacional.
Somente Moradores da(s) Cidade(s): Piracicaba
------------------------------------------------------------------------
Analista de marketing
A vaga estará disponível até atingir a quantidade máxima de encaminhamentos ou até dia 10/10/25 às 15:00 e, ainda, poderá ser encerrada a qualquer momento a pedido da empresa.
Sem exigência de experiência
Ensino Médio Incompleto (Apresentar o histórico escolar ao CAT)
Salário: R$ 3.500,00
Ter CNH “B”, ensino superior ou cursando Comunicação, Jornalismo, Relações Públicas, Letras ou Marketing. Experiência com gestão de eventos e feiras. Pacote Office e ADOBE avançado. Comunicação escrita e verbal. Irá planejar, executar e acompanhar estratégias de marketing offline, aumentar a visibilidade da empresa e impulsionar resultados comerciais. Atuar de forma integrada com as demais áreas, campanhas institucionais, materiais impressos, brindes e ativações presenciais.
Somente Moradores da(s) Cidade(s): Piracicaba
------------------------------------------------------------------------
Analista de recursos humanos
A vaga estará disponível até atingir a quantidade máxima de encaminhamentos ou até dia 13/10/25 às 15:00 e, ainda, poderá ser encerrada a qualquer momento a pedido da empresa.
Experiência de 6 meses comprovada em Carteira de Trabalho
Ensino Superior Cursando (Apresentar a declaração de escolaridade ao CAT)
Salário: Salário não informado
Irá realizar recrutamento, seleção, abertura de vaga, divulgação, entrevista, agendamento.
Somente Moradores da(s) Cidade(s): Piracicaba e região
------------------------------------------------------------------------
Analista de Recursos Humanos Pleno
A vaga estará disponível até atingir a quantidade máxima de encaminhamentos ou até dia 15/10/25 às 15:00 e, ainda, poderá ser encerrada a qualquer momento a pedido da empresa.
Experiência de 4 a 6 meses
Ensino Superior Completo (Apresentar o histórico escolar/diploma ao CAT)
Salário: R$ 5.000,00
Formação e Recursos Humanos ou Administração, ou Psicologia. Experiência em estruturação e implantação de processos de RH. Será responsável pelo recrutamento e seleção, ter conhecimento em fechamento e conferência de folha, elaboração, aplicação e acompanhamento do plano de treinamento e desenvolvimento, desenvolver e aplicar pesquisa de clima e tomar as devidas ações, construir metodologia de avaliação de desempenho, aplicar e mensurar, desenvolver e aplicar ONBOARDING e TURNOVER.
Somente Moradores da(s) Cidade(s): Piracicaba
------------------------------------------------------------------------
Analista de suporte ao negócio, vaga temporária para 180 dias
A vaga estará disponível até atingir a quantidade máxima de encaminhamentos ou até dia 03/10/25 às 15:00 e, ainda, poderá ser encerrada a qualquer momento a pedido da empresa.
Experiência de 6 meses
Ensino Superior Completo (Apresentar o histórico escolar/diploma ao CAT)
Salário: R$ 4.985,22
Superior completo em Direito ou áreas correlacionadas. Necessário inglês básico/intermediário. Atuará no processo de ponta a ponta de emissão de contratos de clientes e parceiros de empresa de grande porte nos segmentos de lubrificantes e shell box. Conhecimentos jurídicos, particularmente em contratos, boa escrita, leitura e comunicação, facilidade em operar sistemas. Proatividade, inspiração por resolução de problemas, incomodada com o “fazer sempre da mesma forma”, buscar por inovação/melhorias, organização, análise crítica e postura de dono.
Somente Moradores da(s) Cidade(s): Piracicaba e região próximas
------------------------------------------------------------------------
Assistente administrativo
A vaga estará disponível até atingir a quantidade máxima de encaminhamentos ou até dia 10/10/25 às 15:00 e, ainda, poderá ser encerrada a qualquer momento a pedido da empresa.
Experiência de 6 meses
Ensino Técnico Cursando (Apresentar a declaração de escolaridade ao CAT)
Salário: Salário não informado
Ter CNH “B”. Ter curso de Logística Internacional ou Administração. Irá atuar na área de transporte relacionado ao comércio exterior, com planejamento de rotas, cargas, apoiar as áreas internas, os analistas nas rotas dos motoristas em viagem, conhecimento em pacote Office. Trabalho em equipe, ter senso de urgência, ser proativo. Irá lidar com pessoas e documentos administrativos.
Somente Moradores da(s) Cidade(s): Piracicaba
------------------------------------------------------------------------
Assistente de Vendas
A vaga estará disponível até atingir a quantidade máxima de encaminhamentos ou até dia 10/10/25 às 15:00 e, ainda, poderá ser encerrada a qualquer momento a pedido da empresa.
Experiência de 4 a 6 meses
Ensino Médio Completo (Apresentar o histórico escolar ao CAT)
Salário: R$ 1.992,00
Possuir boa comunicação (verbal e escrita), comprometimento com metas e prazos, pontualidade e saber trabalhar em equipe. Irá apoiar os consultores de venda no atendimento aos clientes, organizar o estoque, oferecer café aos clientes (quando necessário) e organizar a loja e a vitrine.
Somente Moradores da(s) Cidade(s): Piracicaba
------------------------------------------------------------------------
Assistente fiscal / tributário
A vaga estará disponível até atingir a quantidade máxima de encaminhamentos ou até dia 10/10/25 às 15:00 e, ainda, poderá ser encerrada a qualquer momento a pedido da empresa.
Experiência de 4 a 6 meses
Ensino Médio Completo (Apresentar o histórico escolar ao CAT)
Salário: Salário não informado
Organização e atenção a detalhes; conhecimento em legislação fiscal/tributária; noções de logística e controle de estoque; boa comunicação e trabalho em equipe; domínio em sistemas ERP, especialmente VR master e master fisco, além de excel. Para conferir, lançar e arquivar notas fiscais de entrada, saída e serviços; realizar escrituração fiscal eletrônica (nf-e, nfs-e, ct-e); efetuar o cadastro de produtos; e demais atividades relacionadas ao cargo.
Somente Moradores da(s) Cidade(s):
------------------------------------------------------------------------
Auxiliar de limpeza
A vaga estará disponível até atingir a quantidade máxima de encaminhamentos ou até dia 10/10/25 às 15:00 e, ainda, poderá ser encerrada a qualquer momento a pedido da empresa.
Sem exigência de experiência
Alfabetizado
Salário: R$ 1.759,00
Irá realizar limpeza em piso, mesas, vidros e banheiros. escala 6x1.
Somente Moradores da(s) Cidade(s): Piracicaba
------------------------------------------------------------------------
Auxiliar de linha de produção
A vaga estará disponível até atingir a quantidade máxima de encaminhamentos ou até dia 17/10/25 às 15:00 e, ainda, poderá ser encerrada a qualquer momento a pedido da empresa.
Sem exigência de experiência
Alfabetizado
Salário: R$ 2.185,00 + VA R$ 170,00.
Para separação de material plástico. Após período de experiência poderá ocorrer reajuste salarial.
Somente Moradores da(s) Cidade(s): Piracicaba
------------------------------------------------------------------------
Auxiliar de soldador
A vaga estará disponível até atingir a quantidade máxima de encaminhamentos ou até dia 03/10/25 às 15:00 e, ainda, poderá ser encerrada a qualquer momento a pedido da empresa.
Experiência de 1 a 3 meses
Ensino Médio Completo (Apresentar o histórico escolar ao CAT)
Salário: Salário não informado
Necessário curso de solda MIG e MAG. Noções básicas de soldagem e leitura de desenhos técnicos. Para preparar materiais e peças para o processo de soldagem (limpeza, corte simples, lixamento, posicionamento). Auxiliar na montagem de estruturas metálicas antes da soldagem. Fornecer apoio ao soldador durante a execução do trabalho, manuseando ferramentas e equipamentos. Organizar e conferir insumos. Boa coordenação motora e atenção a detalhes.
Somente Moradores da(s) Cidade(s): Piracicaba, São Pedro e Charqueada
------------------------------------------------------------------------
Caseiro
A vaga estará disponível até atingir a quantidade máxima de encaminhamentos ou até dia 10/10/25 às 15:00 e, ainda, poderá ser encerrada a qualquer momento a pedido da empresa.
Experiência de 6 meses
Ensino Fundamental Completo (Apresentar o histórico escolar ao CAT)
Salário: R$ 1.804,00 + 3 Horas trabalhadas aos Domingos. Oferece alojamento e utilidades (água, luz, etc.).
Desejável ser um casal. Ter referências concretas do emprego anterior e vontade de aprender. Desejável possuir CNH "B"(dentro da validade). Será responsável por atividades relacionadas a todas as áreas da chácara, incluindo a ordenha de animais, operação de máquina costal e motosserra, manutenção da piscina e cuidados com os animais, como carneiros e pavões.
Somente Moradores da(s) Cidade(s): Piracicaba e região
------------------------------------------------------------------------
Consultor Técnico Motos
A vaga estará disponível até atingir a quantidade máxima de encaminhamentos ou até dia 10/10/25 às 15:00 e, ainda, poderá ser encerrada a qualquer momento a pedido da empresa.
Sem exigência de experiência
Ensino Médio Completo
Salário: R$ 2.000,00
Desejável cursos técnicos em mecânica automotiva e experiência como consultor técnico de motos ou demais veículos. Ter habilidade em identificar problemas técnicos (motor, parte elétrica e mecânica), gostar de motos de velocidade, habilidade com sistemas de computador. Irá prestar atendimento e suporte técnico, abrir ordens de serviço, identificar necessidades técnicas das motos, oferecer soluções adequadas, auxiliar em vendas de peças, garantias e orçamentos.
Somente Moradores da(s) Cidade(s): Piracicaba
------------------------------------------------------------------------
Consultor(a) de Vendas
A vaga estará disponível até atingir a quantidade máxima de encaminhamentos ou até dia 10/10/25 às 15:00 e, ainda, poderá ser encerrada a qualquer momento a pedido da empresa.
Experiência de 1 a 3 meses
Ensino Médio Completo
Salário: Salário não informado
Ter vivência em vendas. Irá realizar vendas diretas, presenciais e online, organizar loja e estoque, reposição de produtos na vitrine, postar novidades dos produtos nas redes sociais, organização de sacolas para clientes (delivery). Ter comunicação verbal e escrita, comprometimento com metas e prazos e pontualidade.
Somente Moradores da(s) Cidade(s): Piracicaba
------------------------------------------------------------------------
Consultor(a) de Vendas B2B
A vaga estará disponível até atingir a quantidade máxima de encaminhamentos ou até dia 10/10/25 às 15:00 e, ainda, poderá ser encerrada a qualquer momento a pedido da empresa.
Experiência de 4 a 6 meses
Ensino Superior Cursando (Apresentar a declaração de escolaridade ao CAT)
Salário: R$ 1.949,00
Ter experiência com vendas e metas de produtos financeiros (pelo menos 5 meses); Ensino Superior (completo ou cursando) em Administração ou similares, conhecimento em pacote Office; excelente comunicação verbal e escrita e organização. Irá contatar potenciais clientes do mercado financeiro; ofertar antecipação de recebíveis; vender produtos financeiros B2B; fazer simulação de valores de pagamento; realizar fechamento da venda e auxiliar clientes no uso da plataforma para financiamentos e empréstimos.
Somente Moradores da(s) Cidade(s): Piracicaba
------------------------------------------------------------------------
Consultor(a) Técnico(a) de Acabamentos
A vaga estará disponível até atingir a quantidade máxima de encaminhamentos ou até dia 10/10/25 às 15:00 e, ainda, poderá ser encerrada a qualquer momento a pedido da empresa.
Sem exigência de experiência
Ensino Superior Completo (Apresentar o histórico escolar/diploma ao CAT)
Salário: R$ 2.500,00
Ter CNH “B”. Desejável ensino superior designer de interiores ou arquitetura. Conhecimento de plantas civil. Experiência com vendas de piso e revestimentos, esquadrias, vidros, marmoraria ou material de construção. Irá realizar atendimento, venda técnica de pisos e revestimentos, visitas de relacionamento em obras, envio de orçamentos, prospecção clientes por telefone e pós-venda.
Somente Moradores da(s) Cidade(s): Piracicaba
------------------------------------------------------------------------
Coordenador(a) Farmacêutico(a) Magistral
A vaga estará disponível até atingir a quantidade máxima de encaminhamentos ou até dia 10/10/25 às 15:00 e, ainda, poderá ser encerrada a qualquer momento a pedido da empresa.
Experiência de 4 a 6 meses
Ensino Superior Completo (Apresentar o histórico escolar/diploma ao CAT)
Salário: R$ 5.000,00
Ter superior em farmácia, experiência prévia no setor magistral, gestão de pessoas, técnicas de manipulação, será um diferencial, conhecimento em PEC-B (programa de educação continuada e benefícios). Irá coordenar as atividades de manipulação, atender, registrar e solucionar reclamações dos clientes, aplicar treinamentos na equipe de vendas, controlar e monitorar as metas diárias da equipe, delegar atividades e responsabilidades aos colaboradores do setor, garantir a organização da loja.
Somente Moradores da(s) Cidade(s): Piracicaba
------------------------------------------------------------------------
Doméstica
A vaga estará disponível até atingir a quantidade máxima de encaminhamentos ou até dia 08/10/25 às 15:00 e, ainda, poderá ser encerrada a qualquer momento a pedido da empresa.
Experiência de 6 meses
Alfabetizado
Salário: R$ 1.800,00
Para lavar, limpar e cozinhar. Limpar o escritório, lavar louça/copa, lavar banheiros, higienizar os cômodos, tirar pó, fazer almoço para 25 pessoas diariamente, cuidar dos animais.
Somente Moradores da(s) Cidade(s): Piracicaba
------------------------------------------------------------------------
Eletricista
A vaga estará disponível até atingir a quantidade máxima de encaminhamentos ou até dia 15/10/25 às 15:00 e, ainda, poderá ser encerrada a qualquer momento a pedido da empresa.
Experiência de 6 meses
Ensino Médio Completo (Apresentar o histórico escolar ao CAT)
Salário: R$ 2.982,00 + 30% Periculosidade
CNH "B" (dentro da validade). Curso profissionalizante/técnico em elétrica. Para instalações de infraestrutura elétrica (perfilados, eletrocalhas e eletrodutos); montagem e instalação de luminárias; manutenção de painéis elétricos; passagem de cabos.
Somente Moradores da(s) Cidade(s): Piracicaba
------------------------------------------------------------------------
Eletricista de manutenção industrial para trabalhar em Laranjal Paulista/SP
A vaga estará disponível até atingir a quantidade máxima de encaminhamentos ou até dia 17/10/25 às 15:00 e, ainda, poderá ser encerrada a qualquer momento a pedido da empresa.
Experiência de 6 meses comprovada em Carteira de Trabalho
Ensino Fundamental Completo (Apresentar o histórico escolar ao CAT)
Salário: R$ 2.989,09
Necessário curso de eletricista. Disponibilidade para viagens e pernoite. Para realizar retrofits em painéis de máquinas e equipamentos, análise de falhas e defeitos, domínio em leitura/interpretação de diagramas elétricos, em comandos elétricos, CLP e inversores.
Somente Moradores da(s) Cidade(s): Piracicaba, Cerquilho, Tietê, Tatuí, Cesário Lange, Conchas, Capivari, Rafard e Laranjal Paulista
------------------------------------------------------------------------
Eletricista Instalador
A vaga estará disponível até atingir a quantidade máxima de encaminhamentos ou até dia 10/10/25 às 15:00 e, ainda, poderá ser encerrada a qualquer momento a pedido da empresa.
Experiência de 6 meses
Ensino Médio Completo
Salário: Salário não informado
TER CNH “B”, curso de Eletricista com certificado COTIP, ETEC, SENAI será um diferencial. Ter disponibilidade para viajar e se alojar.
Somente Moradores da(s) Cidade(s): PIRACICABA
------------------------------------------------------------------------
Encarregado(a) de limpeza
A vaga estará disponível até atingir a quantidade máxima de encaminhamentos ou até dia 15/10/25 às 15:00 e, ainda, poderá ser encerrada a qualquer momento a pedido da empresa.
Experiência de 6 meses
Ensino Fundamental Completo
Salário: R$ 2.280,00
Irá liderar equipe de limpeza, organizar tarefas, distribuir materiais, verificar execução dos serviços, garantir o uso correto de equipamentos e produtos. Controlar distribuição de tarefas e escala dos colaboradores, supervisionar, controlar distribuição de materiais, fiscalizar limpeza e uso de equipamentos. Orientar a execução de tarefas, avaliar desempenho, assegurar que atividades sejam realizadas conforme padrões de higiene. Prezar pela manutenção e uso correto dos equipamentos.
Somente Moradores da(s) Cidade(s): Piracicaba
------------------------------------------------------------------------
Estagiário(a) em Departamento Pessoal
A vaga estará disponível até atingir a quantidade máxima de encaminhamentos ou até dia 10/10/25 às 15:00 e, ainda, poderá ser encerrada a qualquer momento a pedido da empresa.
Sem exigência de experiência
Ensino Superior Cursando (Apresentar a declaração de escolaridade ao CAT)
Salário: R$ 1.476,00
Cursando ensino superior em Tecnólogo em RH, Administração ou Ciências contábeis. Para receber, registrar a entrada e saída, triar, distribuir, conferir, identificar irregularidades, localizar, classificar, protocolar, formatar documentos; digitar textos, planilhas, preencher cadastros e formulários, emitir contratos, efetuar cálculos, conferir cálculos, apontar cartões ponto, entregar declarações pertinentes a rotina de departamento pessoal.
Somente Moradores da(s) Cidade(s): Piracicaba
------------------------------------------------------------------------
Gerente Comercial no Setor de Construção Civil
A vaga estará disponível até atingir a quantidade máxima de encaminhamentos ou até dia 10/10/25 às 15:00 e, ainda, poderá ser encerrada a qualquer momento a pedido da empresa.
Sem exigência de experiência
Ensino Superior Completo (Apresentar o histórico escolar/diploma ao CAT)
Salário: R$ 5.000,00
Ter CNH “B”, desejável ensino superior completo em Engenharia Civil ou Mecânica, experiência na gestão de equipe e obtenção de resultados na área comercial, conhecimento em sistemas informatizados e planilhas de Excel. Irá delegar atividades à equipe de venda e locação, realizar visitas a obras, clientes e fornecedores, prospectar parcerias estratégicas, controlar contas a pagar e receber, gerenciar resultados semanais da equipe de vendas e realizar rota comercial.
Somente Moradores da(s) Cidade(s): Piracicaba
------------------------------------------------------------------------
Instrumentista industrial para trabalhar na cidade de Laranjal Paulista / SP
A vaga estará disponível até atingir a quantidade máxima de encaminhamentos ou até dia 17/10/25 às 15:00 e, ainda, poderá ser encerrada a qualquer momento a pedido da empresa.
Experiência de 6 meses comprovada em Carteira de Trabalho
Ensino Médio Completo (Apresentar o histórico escolar ao CAT)
Salário: R$ 3.198,34
Necessário curso de instrumentação. Disponibilidade para viagens e pernoite. Para auxiliar o posicionamento físico e fixação de instrumentos e válvulas, painéis ou quadros de instrumentação e outros; auxiliar confecção (cortar, serrar, lixar, etc.) de peças e suportes para infraestrutura de instalações elétricas; auxiliar montagens eletromecânicas; dentre outras atividades relacionadas ao cargo.
Somente Moradores da(s) Cidade(s): Piracicaba, Cerquilho, Tietê, Tatuí, Cesario Lange, Conchas, Capivari, Rafard e Laranjal Paulista.
------------------------------------------------------------------------
Líder / Encarregado
A vaga estará disponível até atingir a quantidade máxima de encaminhamentos ou até dia 15/10/25 às 15:00 e, ainda, poderá ser encerrada a qualquer momento a pedido da empresa.
Experiência de 6 meses comprovada em Carteira de Trabalho
Ensino Médio Completo (Apresentar o histórico escolar ao CAT)
Salário: R$ 2.094,00
Responsável pela gestão da loja, processos administrativos e operacionais.
Somente Moradores da(s) Cidade(s): Piracicaba
------------------------------------------------------------------------
Líder de marcenaria
A vaga estará disponível até atingir a quantidade máxima de encaminhamentos ou até dia 10/10/25 às 15:00 e, ainda, poderá ser encerrada a qualquer momento a pedido da empresa.
Experiência de 4 a 6 meses
Ensino Médio Completo (Apresentar o histórico escolar ao CAT)
Salário: R$ 2.200,00
CNH "B" (dentro da validade). Para reparo e manutenção de mesas de bilhar; troca de feltro e tecido; preparação de peças (cortar, lixar e moldar peças); montar e desmontar as mesas de bilhar durante a manutenção; organização e controle de estoque. Desejável curso técnico em marcenaria ou carpintaria. Vivência com ferramentas como serra, grampeador, lixadeira, entre outras; bom condicionamento físico.
Somente Moradores da(s) Cidade(s): Piracicaba
------------------------------------------------------------------------
Mecânico de motor a diesel
A vaga estará disponível até atingir a quantidade máxima de encaminhamentos ou até dia 06/10/25 às 15:00 e, ainda, poderá ser encerrada a qualquer momento a pedido da empresa.
Experiência de 6 meses comprovada em Carteira de Trabalho
Alfabetizado
Salário: R$ 3.098,50
Ter CNBH “B” (válida). Experiência em manutenção de ônibus. Irá realizar manutenção preventiva e corretiva. Ter conhecimento dos sistemas mecânicos, pneumáticos e injeção eletrônica. Irá utilizar e interpretar aparelho diagnóstico ? RASTER
Somente Moradores da(s) Cidade(s): Piracicaba, Rio das Pedras e Região
------------------------------------------------------------------------
Montador de estrutura (servente de obras)
A vaga estará disponível até atingir a quantidade máxima de encaminhamentos ou até dia 03/10/25 às 15:00 e, ainda, poderá ser encerrada a qualquer momento a pedido da empresa.
Experiência de 6 meses
Ensino Fundamental Completo
Salário: R$ 2.813,29
Ter experiência em construção e manutenção de rede elétrica. Imprescindível conhecer materiais/estruturas processo de construção de rede; ler, interpretar projeto rede distribuição. Preparar, montar estruturas de rede de distribuição aéreas, primárias, secundárias, organizar setor, conferir, receber, armazenar, separar, manusear e identificar materiais, interpretar orçamento de obra, leitura de projetos; inventário; consulta em portal GED. Montagem estrutura rede distribuição de energia.
Somente Moradores da(s) Cidade(s): Piracicaba, Laranjal Paulista e Região
------------------------------------------------------------------------
Operador de caixa
A vaga estará disponível até atingir a quantidade máxima de encaminhamentos ou até dia 10/10/25 às 15:00 e, ainda, poderá ser encerrada a qualquer momento a pedido da empresa.
Sem exigência de experiência
Ensino Médio Completo (Apresentar o histórico escolar ao CAT)
Salário: R$ 2.300,00
Registrar compras dos clientes prestando um atendimento com foco em melhor experiência de compras. Necessário proatividade no atendimento, atenção e foco na satisfação do cliente. Deixar o caixa organizado e limpo. Atender e respeitar os padrões de conduta e ética estabelecidos pela empresa.
Somente Moradores da(s) Cidade(s): Piracicaba e Saltinho
------------------------------------------------------------------------
Operador de carnes
A vaga estará disponível até atingir a quantidade máxima de encaminhamentos ou até dia 31/10/25 às 15:00 e, ainda, poderá ser encerrada a qualquer momento a pedido da empresa.
Sem exigência de experiência
Ensino Fundamental Completo (Apresentar o histórico escolar ao CAT)
Salário: R$ 2.300,00
Para atendimento no balcão de carnes, higienizar o setor, organizar estoque e manipulação de alimentos. Proatividade, foco em vendas. Disponibilidade para trabalhar em escala 6x1.
Somente Moradores da(s) Cidade(s): Piracicaba e Saltinho
------------------------------------------------------------------------
Operador de hortifruti
A vaga estará disponível até atingir a quantidade máxima de encaminhamentos ou até dia 10/10/25 às 15:00 e, ainda, poderá ser encerrada a qualquer momento a pedido da empresa.
Sem exigência de experiência
Ensino Fundamental Completo (Apresentar o histórico escolar ao CAT)
Salário: R$ 2.300,00
Para abastecer e organizar produtos do setor de hortifruti/flv, atender e pesar produtos dos clientes prestando atendimento focado em satisfação e melhor experiência em compras para o cliente. Organizar estoque, manipulação de alimentos, frutas, legumes, verduras, e limpeza do setor.
Somente Moradores da(s) Cidade(s): Piracicaba e Saltinho
------------------------------------------------------------------------
Operador de loja - caixa, vaga temporária para 270 dias
A vaga estará disponível até atingir a quantidade máxima de encaminhamentos ou até dia 31/10/25 às 15:00 e, ainda, poderá ser encerrada a qualquer momento a pedido da empresa.
Sem exigência de experiência
Ensino Fundamental Completo (Apresentar o histórico escolar ao CAT)
Salário: R$ 2.142,00
Para atendimento ao cliente; registro de produtos; recebimento de pagamentos; emissão de documentos fiscais; conferência de valores; organização do caixa; suporte geral. Disponibilidade para trabalhar das 14h às 22h20.
Somente Moradores da(s) Cidade(s): Piracicaba
------------------------------------------------------------------------
Operador de padaria
A vaga estará disponível até atingir a quantidade máxima de encaminhamentos ou até dia 10/10/25 às 15:00 e, ainda, poderá ser encerrada a qualquer momento a pedido da empresa.
Sem exigência de experiência
Ensino Fundamental Completo (Apresentar o histórico escolar ao CAT)
Salário: R$ 2.300,00
Para produção de produtos de padaria, pães diversos, higienização do setor. Foco em aprendizado no setor de panificação, desde o início da massa até a finalização do produto, operar equipamentos de panificação, masseira, forno, modeladora.
Somente Moradores da(s) Cidade(s): Piracicaba e Saltinho
------------------------------------------------------------------------
Operador(a) de produção
A vaga estará disponível até atingir a quantidade máxima de encaminhamentos ou até dia 10/10/25 às 15:00 e, ainda, poderá ser encerrada a qualquer momento a pedido da empresa.
Experiência de 1 a 3 meses
Ensino Médio Completo
Salário: R$ 1.955,00
Vaga para Operador de Produção Linha de Montador. Desejável curso técnico ou do SENAI. Ter conhecimento básico em montagem de peças em alumínio, de furadeira de bancada -poli corte, cortar chapa (guilhotina) e dobra de chapa. Irá realizar montagem de peças para lustres e iluminação em geral; operar: prensa hidráulica manual, furadeira de bancada, lixadeira entre outras máquinas de bancada.
Somente Moradores da(s) Cidade(s): Piracicaba
------------------------------------------------------------------------
Promotor de vendas, temporária para 90 dias
A vaga estará disponível até atingir a quantidade máxima de encaminhamentos ou até dia 31/10/25 às 15:00 e, ainda, poderá ser encerrada a qualquer momento a pedido da empresa.
Sem exigência de experiência
Ensino Fundamental Completo (Apresentar o histórico escolar ao CAT)
Salário: R$ 1.760,00
Para realizar check-in/check-out, preencher pesquisas, garantir limpeza e operar máquinas com segurança; fatiar frios, atender clientes, precificar, produzir bandejas, repor produtos e gerenciar estoque (FIFO); ampliar exposição, impulsionar vendas, coletar dados e reportar problemas ao supervisor. Disponibilidade para atuar em escala 6x1 com folgas alternadas.
Somente Moradores da(s) Cidade(s): Piracicaba
------------------------------------------------------------------------
Recepcionista
A vaga estará disponível até atingir a quantidade máxima de encaminhamentos ou até dia 10/10/25 às 15:00 e, ainda, poderá ser encerrada a qualquer momento a pedido da empresa.
Sem exigência de experiência
Ensino Médio Completo (Apresentar o histórico escolar ao CAT)
Salário: R$ 1.752,00
Para recepcionar e efetuar atendimento ao cliente via whatsapp, telefone e presencial. Organização da agenda e conciliar os serviços com a agenda e com a cliente. Abrir e fechar caixa. Necessário conhecimento em excel. Perfil de atendimento para vendas (apresentar e explicar os serviços com foco na qualidade dos produtos e na experiência dos profissionais).
Somente Moradores da(s) Cidade(s): Piracicaba
------------------------------------------------------------------------
Repositor
A vaga estará disponível até atingir a quantidade máxima de encaminhamentos ou até dia 10/10/25 às 15:00 e, ainda, poderá ser encerrada a qualquer momento a pedido da empresa.
Sem exigência de experiência
Ensino Médio Completo (Apresentar o histórico escolar ao CAT)
Salário: Salário não informado
Para abastecer produtos relacionados ao setor de mercearia. Manter gôndolas limpas, evitar o vencimento de produtos fazendo rodízio no abastecimento de produtos. Organizar estoque, fazer descarga de caminhão, ajudar na colocação de preços do setor bem como sua manutenção.
Somente Moradores da(s) Cidade(s): Piracicaba e Saltinho
------------------------------------------------------------------------
Técnico instalador
A vaga estará disponível até atingir a quantidade máxima de encaminhamentos ou até dia 05/10/25 às 13:00 e, ainda, poderá ser encerrada a qualquer momento a pedido da empresa.
Sem exigência de experiência
Ensino Médio Completo (Apresentar o histórico escolar ao CAT)
Salário: R$ 1.973,40
CNH "B" (Dentro da validade). Disponibilidade para realizar viagens. Disponibilidade para pernoite. Para realizar instalações de internet e TV conforme roteiro e ordens de serviço. Auxiliar os clientes com cortesia e profissionalismo, buscando sempre proporcionar a melhor experiência possível. Disponibilidade para escala 6x1.
Somente Moradores da(s) Cidade(s): Piracicaba, Rio Claro, Limeira e Araras
------------------------------------------------------------------------
Vendedor(a)
A vaga estará disponível até atingir a quantidade máxima de encaminhamentos ou até dia 10/10/25 às 15:00 e, ainda, poderá ser encerrada a qualquer momento a pedido da empresa.
Experiência de 4 a 6 meses
Ensino Médio Completo
Salário: R$ 1.981,35
Irá realizar atendimento ao cliente presencial, por telefone, Whatsapp e redes sociais de vestuário feminino e masculino; organizar loja, estoque; reposição de produtos na vitrine, postar novidades nas redes sociais; organizar sacolas para clientes (delivery). Ter excelência no atendimento, vivência em vendas, habilidade redes sociais, boa comunicação verbal e escrita; comprometimento com metas e prazos, pontualidade. Trabalho em equipe.
Somente Moradores da(s) Cidade(s): Piracicaba
------------------------------------------------------------------------
Vendedor(a) Boutique
A vaga estará disponível até atingir a quantidade máxima de encaminhamentos ou até dia 10/10/25 às 15:00 e, ainda, poderá ser encerrada a qualquer momento a pedido da empresa.
Experiência de 4 a 6 meses
Ensino Médio Completo (Apresentar o histórico escolar ao CAT)
Salário: R$ 1.981,35
Ter vivência na área de vendas, habilidade com postagens no Instagram, boa comunicação (verbal e escrita), comprometimento com metas e prazos, pontualidade e saber trabalhar em equipe. Irá realizar atendimento ao cliente (por telefone, WhatsApp, pelas redes sociais e presencial), venda de peças de vestuário feminino e masculino, organização da loja e do estoque, reposição de produtos na vitrine, postar nas redes sociais e organizar as sacolas para clientes (delivery).
Somente Moradores da(s) Cidade(s): Piracicaba.
------------------------------------------------------------------------
Vendedor(a) de concessionária
A vaga estará disponível até atingir a quantidade máxima de encaminhamentos ou até dia 10/10/25 às 15:00 e, ainda, poderá ser encerrada a qualquer momento a pedido da empresa.
Experiência de 4 a 6 meses
Ensino Médio Completo (Apresentar o histórico escolar ao CAT)
Salário: R$ 2.300,00
Para realizar o atendimento e vendas ao cliente presencial e online; prospecção de clientes; trabalhar com metas estipuladas pela empresa; organizar showroom da loja. Desejável conhecimento em informática; experiência com atendimento; excelente comunicação; habilidades em negociação; gostar de vender e ter sucesso nas vendas.
Somente Moradores da(s) Cidade(s): Piracicaba
------------------------------------------------------------------------
Vendedor(a) interno
A vaga estará disponível até atingir a quantidade máxima de encaminhamentos ou até dia 24/10/25 às 15:00 e, ainda, poderá ser encerrada a qualquer momento a pedido da empresa.
Experiência de 1 a 3 meses comprovada em Carteira de Trabalho
Ensino Médio Completo (Apresentar o histórico escolar ao CAT)
Salário: R$ 2.400,00
CNH "B" (dentro da validade). Para realizar contato com clientes da base para gerar novas locações; fazer prospecção interna de novos clientes. Fazer a manutenção de carteira de clientes. Manter o crm atualizado com informações de clientes e negociações; realizar vendas de serviço de locação. Acompanhar propostas e contratos em andamento; elaborar relatórios simples de atividades e resultados. Ramo de locação de máquinas para Construção Civil.
Somente Moradores da(s) Cidade(s): Piracicaba
------------------------------------------------------------------------
Vendedor(a) Interno(a)
A vaga estará disponível até atingir a quantidade máxima de encaminhamentos ou até dia 10/10/25 às 15:00 e, ainda, poderá ser encerrada a qualquer momento a pedido da empresa.
Sem exigência de experiência
Ensino Técnico Completo (Apresentar o histórico escolar ao CAT)
Salário: R$ 3.000,00
Ter ensino técnico completo ou cursando superior. Desejável vivencia no segmento da construção, materiais elétricos para indústrias, residências, em geral. Com formação técnica ou cursando faculdade, excelente comunicação, habilidade na persuasão. Conhecimento em Excel avançado e sistemas informatizados. Ser proativo. Irá realizar atendimento a clientes, orçamentos e negociações, fornecer informações sobre produtos, auxiliar o cliente na escolha de produtos.
Somente Moradores da(s) Cidade(s): Piracicaba
Fonte - CAT