CAT coloca 400 pessoas no mercado; veja vagas em Piracicaba

Para aqueles que procuram por um novo emprego, uma boa opção é o CAT (Centro de Apoio ao Trabalhador), um serviço da Prefeitura Municipal que dispõe de vagas de trabalho para o piracicabano e morador da RMP (Região Metropolitana de Piracicaba.

A Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda informou ao JP que o perfil das vagas do CAT compreende candidatos desde alfabetizado a superior com especialização. De janeiro a setembro 2025, 364 pessoas foram colocadas no mercado de trabalho através do CAT.

Para se candidatar para as vagas disponibilizadas, o trabalhador deve ter no mínimo 14 anos e deverá realizar seu cadastro das seguintes formas: Pela internet por meio do site da prefeitura de Piracicaba, acessando: link: Painel de Vagas, após verificar os requisitos exigidos pela vaga. Pelo Aplicativo Carteira de Trabalho Digital opção “VAGAS”.