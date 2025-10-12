12 de outubro de 2025
DESTRUIÇÃO

Porsche virou sucata após grave acidente em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Nidio Ferreira/92 FM
 O que restou do Porsche que despencou em uma ribanceira na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), em Piracicaba, parece mais um amontoado de ferro retorcido do que com um carro de luxo.O veículo ficou completamente destruído após o motorista perder o controle e cair no barranco, na manhã deste sábado (11), nas proximidades do bairro Tupi.

As imagens no local chocaram motoristas que passaram pela rodovia e até as equipes de resgate, acostumadas a cenas graves. O impacto foi tão violento que o carro capotou várias vezes, arrancando partes da lataria e deixando o motor exposto entre os destroços.

Apesar da destruição total, o condutor sobreviveu e teve apenas ferimentos leves — um desfecho considerado milagroso pelos socorristas. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Rodoviária atenderam a ocorrência e precisaram interditar parcialmente a pista para a remoção do veículo e limpeza do local.

As causas do acidente estão sob investigação. O que restou do carro é a prova da força do impacto e da sorte do motorista em sair com vida de uma tragédia anunciada.

