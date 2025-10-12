12 de outubro de 2025
JP - Sampi Piracicaba

JP - Sampi Piracicaba
ALERTA: PIX NA MIRA

Receita cruza informações de Pix e já aplica multas

Por Da Redação |
| Tempo de leitura: 3 min
A Receita Federal amplia o monitoramento sobre movimentações financeiras via Pix e já aplica multas milionárias a contribuintes que não conseguem justificar valores incompatíveis com a renda declarada.

O sistema, que passou por atualizações recentes, integra dados de bancos, fintechs e plataformas de pagamento ao cruzamento automático das declarações de imposto de renda.

Fiscalização automatizada e ampla

Desde janeiro de 2025, a Receita recebe semestralmente informações de instituições financeiras e de pagamento, abrangendo o total de transações realizadas por Pix, TED, DOC, cartões e carteiras digitais.

O controle é feito por meio do sistema e-Financeira, que rastreia todo o volume movimentado por pessoas físicas e jurídicas.

Pessoas físicas com movimentações acima de R$ 5 mil mensais e empresas que ultrapassam R$ 15 mil entram na faixa de maior verificação. Esses valores não se referem a uma única transação, mas ao total movimentado no período.

Quando há divergências entre os rendimentos declarados e o dinheiro que circula nas contas, o contribuinte é automaticamente sinalizado para análise.

Quando o Pix desperta alerta no sistema

A Receita reforça que não existe imposto sobre o Pix, mas sim fiscalização sobre a origem dos recursos.

Transferências familiares, doações registradas e reembolsos pessoais não são tributadas, desde que compatíveis com o perfil do titular.

Os casos que despertam suspeita envolvem recebimentos frequentes, valores elevados ou incompatíveis com a renda declarada.

O sistema utiliza ferramentas de inteligência artificial que cruzam informações de notas fiscais, histórico de declarações e movimentações anteriores.

De acordo com o Banco Central, em 2025, uma em cada 238 transferências por Pix entre pessoas físicas superou o valor de R$ 5 mil, e uma em cada 91 operações empresariais passou de R$ 15 mil — índices que já são suficientes para acionar alertas automáticos.

Multas podem chegar a 150% do valor omitido

Quando a origem dos valores não é comprovada, o Fisco aplica multas entre 75% e 150% sobre o montante não declarado, com cobrança retroativa de até cinco anos e acréscimo de juros e correção monetária.

Os casos mais frequentes envolvem autônomos e microempreendedores que recebem pagamentos por Pix sem emissão de nota fiscal.

A Receita afirma que a fiscalização é totalmente digital e integrada ao sistema do imposto de renda, o que torna as autuações mais rápidas e precisas.

Fintechs e carteiras digitais entram na mira

Desde agosto de 2025, o Ministério da Fazenda passou a exigir que fintechs e instituições de pagamento enviem relatórios detalhados de movimentações de clientes.

A medida busca eliminar brechas entre bancos tradicionais e aplicativos financeiros, já que muitos contribuintes migraram parte das transações para essas plataformas acreditando que haveria menor controle.

Segundo técnicos do Fisco, o objetivo é uniformizar a fiscalização e garantir que todas as operações financeiras sejam rastreáveis, independentemente da instituição utilizada.

Quem deve ficar atento

O cerco é direcionado a quem omite rendimentos e não a quem apenas movimenta valores compatíveis com a renda declarada.

Profissionais liberais, prestadores de serviço e pequenos empresários devem registrar corretamente seus ganhos e manter documentação comprobatória.

Movimentações eventuais, como transferências familiares e doações informadas, não entram na mira da Receita, desde que apresentem coerência com o histórico financeiro do contribuinte.

Posição da Receita Federal

O órgão destaca que o avanço tecnológico permitiu um salto de eficiência na detecção de inconsistências, dispensando a análise manual de dados.

“Quem declara corretamente não tem com o que se preocupar. O problema está nas movimentações não justificadas, que podem configurar omissão de rendimentos e crime de sonegação”, informou a Receita.

A nova fase de fiscalização representa um endurecimento no combate à informalidade e reforça o uso do Pix como ferramenta de rastreamento financeiro, mesmo sem a criação de qualquer novo imposto.

