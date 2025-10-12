Receita cruza informações de Pix e já aplica multas

O sistema, que passou por atualizações recentes, integra dados de bancos, fintechs e plataformas de pagamento ao cruzamento automático das declarações de imposto de renda.

A Receita Federal amplia o monitoramento sobre movimentações financeiras via Pix e já aplica multas milionárias a contribuintes que não conseguem justificar valores incompatíveis com a renda declarada.

Desde janeiro de 2025, a Receita recebe semestralmente informações de instituições financeiras e de pagamento, abrangendo o total de transações realizadas por Pix, TED, DOC, cartões e carteiras digitais.

O controle é feito por meio do sistema e-Financeira, que rastreia todo o volume movimentado por pessoas físicas e jurídicas.

Pessoas físicas com movimentações acima de R$ 5 mil mensais e empresas que ultrapassam R$ 15 mil entram na faixa de maior verificação. Esses valores não se referem a uma única transação, mas ao total movimentado no período.