PL fala em possível expulsão de Cássio 'FalaPira' após prisão

A Polícia Civil de Piracicaba prendeu o vereador Cássio “Falapira” (PL) no início da manhã desta quinta-feira (9). A prisão ocorreu em cumprimento a um mandado de prisão temporária.
A ação é parte de uma investigação que apura denúncias de abuso sexual feitas por sete mulheres. Segundo os relatos, alguns dos casos teriam ocorrido dentro do gabinete do próprio vereador na Câmara Municipal.
O Diretório Municipal do Partido Liberal (PL), se manifestou sobre a investigação contra o vereador. Em nota oficial, afirmou que caso seja comprovado haverá um processo parlamentar para expulsão do mesmo. Confira a na integra a nota:
"O Diretório Municipal do Partido Liberal (PL) de Piracicaba vem a público manifestar-se diante das graves denúncias e investigações que envolvem o vereador Cássio Fala Pira, no Poder Legislativo Municipal.
Reafirmamos nossa total confiança na Justiça, no trabalho sério da Polícia Civil e no devido processo legal, fundamentos essenciais para a completa elucidação dos fatos e a garantia da verdade e da justiça. Reconhecemos a gravidade das acusações e a importância de uma apuração rigorosa e imparcial.
O Partido Liberal, fiel aos seus princípios de moralidade, ética e respeito à família, repudia veementemente qualquer ato de importunação, assédio ou violência contra a mulher. Nossa atuação sempre será em defesa intransigente da dignidade, da segurança e da integridade de todas as mulheres.
O PL reafirma seu compromisso com a construção de uma sociedade mais justa e respeitosa, onde as mulheres sejam protagonistas e tenham seus direitos plenamente assegurados.
Confirmada a veracidade dos fatos após a ampla defesa, o Diretório Municipal adotará as medidas cabíveis no âmbito partidário, inclusive a abertura de processo disciplinar que poderá resultar na expulsão do parlamentar."