PL fala em possível expulsão de Cássio 'FalaPira' após prisão

A ação é parte de uma investigação que apura denúncias de abuso sexual feitas por sete mulheres. Segundo os relatos, alguns dos casos teriam ocorrido dentro do gabinete do próprio vereador na Câmara Municipal.

A Polícia Civil de Piracicaba prendeu o vereador Cássio “Falapira” (PL) no início da manhã desta quinta-feira (9). A prisão ocorreu em cumprimento a um mandado de prisão temporária.

O Diretório Municipal do Partido Liberal (PL), se manifestou sobre a investigação contra o vereador. Em nota oficial, afirmou que caso seja comprovado haverá um processo parlamentar para expulsão do mesmo. Confira a na integra a nota:

"O Diretório Municipal do Partido Liberal (PL) de Piracicaba vem a público manifestar-se diante das graves denúncias e investigações que envolvem o vereador Cássio Fala Pira, no Poder Legislativo Municipal.

Reafirmamos nossa total confiança na Justiça, no trabalho sério da Polícia Civil e no devido processo legal, fundamentos essenciais para a completa elucidação dos fatos e a garantia da verdade e da justiça. Reconhecemos a gravidade das acusações e a importância de uma apuração rigorosa e imparcial.