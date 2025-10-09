Defesa de “FalaPira” nega acusações e vê perseguição política

O parlamentar foi detido em cumprimento a mandado de prisão temporária expedido pela Justiça, no contexto de investigações sobre sete denúncias de crimes sexuais. Mandados de busca e apreensão também foram cumpridos em sua residência, gabinete na Câmara Municipal e escritório particular.

A defesa do vereador Cássio Luiz Barbosa (PL), conhecido como Cássio "FalaPira", preso temporariamente na manhã desta quinta-feira (9) sob acusação de crimes sexuais, negou veementemente as denúncias e sugeriu que há motivação política por trás das acusações.

Os advogados, constituídos na véspera, esclareceram que se trata de uma prisão temporária, não preventiva. "A prisão temporária dura no máximo 30 dias. Não é prisão preventiva, onde a pessoa fica à disposição da Justiça até o final do processo", explicou um dos defensores.

Segundo a defesa, o vereador tem total disposição em colaborar com as investigações e já forneceu documentos e provas que, segundo eles, atuam em seu favor. "Ele não tem o que temer. Já nos passou uma série de documentos, de provas, que vão efetivamente a favor dele", afirmou.

Negação das acusações e suposta falta de provas

Os advogados negaram categoricamente todas as acusações. "Ele nega de forma veemente todas as acusações. Nós já tomamos ciência de boa parte delas e também de boa parte das provas que ele tem a favor dele", declararam.