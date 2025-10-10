Descubra o que a falta de vitamina D faz no seu corpo

A vitamina D, frequentemente associada apenas aos ossos, revela-se um elemento muito mais complexo e vital para o organismo. Longe de ser um mero nutriente, essa substância age como um verdadeiro hormônio, regulando uma vasta gama de funções biológicas essenciais, desde o equilíbrio hormonal até a saúde mental. Contudo, em uma aparente contradição para um país tropical como o Brasil, a deficiência de vitamina D é uma realidade preocupante. Dados da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM) indicam que uma parcela considerável da população brasileira apresenta níveis insuficientes, um cenário que acende um alerta para a saúde pública.
As implicações de uma baixa concentração dessa vitamina são amplas e podem ser sentidas em diversos sistemas do corpo. A carência prolongada pode fragilizar a estrutura óssea, elevar o risco de doenças autoimunes, comprometer a resistência a infecções respiratórias e até mesmo exacerbar quadros de depressão. A ausência de sintomas gritantes torna o problema ainda mais insidioso. Frequentemente, os sinais são discretos e podem ser facilmente confundidos com o estresse da vida moderna: fadiga persistente, queda na imunidade, dores musculares difusas, alterações de humor inexplicáveis e queda de cabelo são alguns dos indícios de que os níveis de vitamina D podem estar abaixo do ideal.
Mas qual seria a explicação para essa deficiência em um país com sol abundante? A resposta reside em nossos hábitos cotidianos. O estilo de vida contemporâneo, marcado por longas horas em ambientes fechados, o uso rotineiro de protetor solar e a exposição solar limitada e inadequada, impede a síntese natural da vitamina D na pele, que depende diretamente da luz ultravioleta B (UVB) para ser ativada.
Para garantir a manutenção de níveis adequados de vitamina D e mitigar os riscos associados à sua deficiência, algumas estratégias são fundamentais:
- Alimentação estratégica: Enriquecer a dieta com alimentos naturalmente ricos em vitamina D, como peixes gordos (salmão, sardinha e atum), gema de ovo e certos tipos de cogumelos, pode contribuir para a ingestão diária.
- Exposição solar consciente: A exposição direta da pele (braços e pernas, por exemplo) ao sol por aproximadamente 15 a 20 minutos diários, preferencialmente nos horários de menor intensidade (antes das 10h ou após as 16h) e sem protetor solar, é crucial para estimular a produção endógena.
- Suplementação orientada: Em casos de deficiência confirmada por exames laboratoriais, a suplementação pode ser necessária. No entanto, é imperativo que a dosagem seja individualizada e prescrita por um profissional de saúde, visto que o excesso de vitamina D também pode trazer prejuízos à saúde.
Investir na manutenção de níveis ideais de vitamina D é um passo simples, mas de profundo impacto na qualidade de vida. Essa medida não apenas fortalece o sistema imunológico e preserva a saúde óssea e metabólica, mas também contribui significativamente para o bem-estar mental e a vitalidade geral.