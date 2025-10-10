Descubra o que a falta de vitamina D faz no seu corpo

A vitamina D, frequentemente associada apenas aos ossos, revela-se um elemento muito mais complexo e vital para o organismo. Longe de ser um mero nutriente, essa substância age como um verdadeiro hormônio, regulando uma vasta gama de funções biológicas essenciais, desde o equilíbrio hormonal até a saúde mental. Contudo, em uma aparente contradição para um país tropical como o Brasil, a deficiência de vitamina D é uma realidade preocupante. Dados da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM) indicam que uma parcela considerável da população brasileira apresenta níveis insuficientes, um cenário que acende um alerta para a saúde pública.

As implicações de uma baixa concentração dessa vitamina são amplas e podem ser sentidas em diversos sistemas do corpo. A carência prolongada pode fragilizar a estrutura óssea, elevar o risco de doenças autoimunes, comprometer a resistência a infecções respiratórias e até mesmo exacerbar quadros de depressão. A ausência de sintomas gritantes torna o problema ainda mais insidioso. Frequentemente, os sinais são discretos e podem ser facilmente confundidos com o estresse da vida moderna: fadiga persistente, queda na imunidade, dores musculares difusas, alterações de humor inexplicáveis e queda de cabelo são alguns dos indícios de que os níveis de vitamina D podem estar abaixo do ideal.