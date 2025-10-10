10 de outubro de 2025
JP - Sampi Piracicaba

JP - Sampi Piracicaba
JP - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP nas Redes Sociais | @jpjornal
LISTA

Conheça as 8 melhores floriculturas de Piracicaba

Por Da redação |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Imagem gerada por IA
Um buquê cuidadosamente escolhido pode iluminar o ambiente e aquecer o coração, tornando momentos comuns em celebrações inesquecíveis.
Um buquê cuidadosamente escolhido pode iluminar o ambiente e aquecer o coração, tornando momentos comuns em celebrações inesquecíveis.

Presentear com flores é um gesto atemporal, capaz de expressar os mais diversos sentimentos, desde o amor e a gratidão até a solidariedade e o carinho. Em meio à correria do dia a dia, um buquê cuidadosamente escolhido pode iluminar o ambiente e aquecer o coração, tornando momentos comuns em celebrações inesquecíveis. Para quem busca a excelência na arte floral e deseja encontrar a floricultura ideal para traduzir suas emoções em arranjos únicos, Piracicaba oferece opções encantadoras.

VEJA MAIS:

Floricultura Cravo&Canela

  • Endereço: Av. Madre Maria Teodora, 220 – Jaraguá
  • Contato: (19) 99943-9476

Saiba mais.

Rosa Flores (2 lojas)

  • Endereço: R. Moraes Barros, 1582 e R. Dom Pedro I, 2096.
  • Contato: (19) 98389-0204 e (19) 98389-0209.

Saiba mais.

Garden Flores e Cestas

  • Endereço: Av. Professor Alberto Vollet Sachs, 741 – Nova América
  • Contato: (19) 98162-1361

Saiba mais.

Floricultura Mary Clar

  • Endereço: Av. Rio das Pedras, 2115 – Piracicamirim
  • Contato: (19) 99976-4459

Saiba mais.

  • Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real. 

Floricultura Arte Floral

  • Endereço: Rua Luiz Rodrigues de Moraes 196, Alemães
  • Contato: (19) 3927-2180

Saiba mais.

Floricultura Fava Plantas

  • Endereço: Rua Geraldo Cavalhares de Bastos, 243 - Bongue
  • Contato: 19 98201-0030

Saiba mais.

Floricultura Manga Rosa

  • Endereço: Rua Floriano Carraro, 95 - Nova Piracicaba
  • Contato: 19 99655-5123

Saiba mais.

Floricultura Imperial Flores

  • Endereço: R. Dom Pedro I, 2022 - Bairro Alto
  • Contato:  (19) 3433-1839 / 3422-8057

Saiba mais.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários