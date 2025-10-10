Conheça as 8 melhores floriculturas de Piracicaba

Presentear com flores é um gesto atemporal, capaz de expressar os mais diversos sentimentos, desde o amor e a gratidão até a solidariedade e o carinho. Em meio à correria do dia a dia, um buquê cuidadosamente escolhido pode iluminar o ambiente e aquecer o coração, tornando momentos comuns em celebrações inesquecíveis. Para quem busca a excelência na arte floral e deseja encontrar a floricultura ideal para traduzir suas emoções em arranjos únicos, Piracicaba oferece opções encantadoras.
VEJA MAIS:
- Conheça as 10 melhores churrascarias de Piracicaba
- Conheça as 12 melhores pastelarias de Piracicaba
- Conheça as 10 melhores padarias de Piracicaba
Floricultura Cravo&Canela
- Endereço: Av. Madre Maria Teodora, 220 – Jaraguá
- Contato: (19) 99943-9476
Rosa Flores (2 lojas)
- Endereço: R. Moraes Barros, 1582 e R. Dom Pedro I, 2096.
- Contato: (19) 98389-0204 e (19) 98389-0209.
Garden Flores e Cestas
- Endereço: Av. Professor Alberto Vollet Sachs, 741 – Nova América
- Contato: (19) 98162-1361
Floricultura Mary Clar
- Endereço: Av. Rio das Pedras, 2115 – Piracicamirim
- Contato: (19) 99976-4459
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Floricultura Arte Floral
- Endereço: Rua Luiz Rodrigues de Moraes 196, Alemães
- Contato: (19) 3927-2180
Floricultura Fava Plantas
- Endereço: Rua Geraldo Cavalhares de Bastos, 243 - Bongue
- Contato: 19 98201-0030
Floricultura Manga Rosa
- Endereço: Rua Floriano Carraro, 95 - Nova Piracicaba
- Contato: 19 99655-5123
Floricultura Imperial Flores
- Endereço: R. Dom Pedro I, 2022 - Bairro Alto
- Contato: (19) 3433-1839 / 3422-8057