Conheça as 10 melhores padarias de Piracicaba

Piracicaba é uma cidade que exala o aroma irresistível de pão fresquinho, com uma cena de panificadoras que atende a todos os gostos e horários. De estabelecimentos tradicionais com décadas de história a opções modernas com mercearia completa e menus variados, a cidade oferece um verdadeiro deleite para os amantes de pães e quitutes. Prepare-se para conhecer as melhores padarias de Piracicaba, onde a qualidade e o sabor são garantidos a cada mordida.

A Di Pappi é uma padaria e cafeteria localizada na Av. Armando de Salles Oliveira, 1403, no Centro. O estabelecimento funciona de segunda a sábado, das 06h às 21h30, e aos domingos, das 06h às 13h30, oferecendo opções para café da manhã, almoço e lanche. Saiba mais.

Padaria Vila Romana

A Padaria Vila Romana está situada na Rua São João, 1714, no bairro Cidade Alta, em Piracicaba. Ela opera todos os dias da semana, de segunda-feira a domingo, com horário de funcionamento das 06h30 às 22h00. Saiba mais.