Conheça as 10 melhores padarias de Piracicaba

Piracicaba é uma cidade que exala o aroma irresistível de pão fresquinho, com uma cena de panificadoras que atende a todos os gostos e horários. De estabelecimentos tradicionais com décadas de história a opções modernas com mercearia completa e menus variados, a cidade oferece um verdadeiro deleite para os amantes de pães e quitutes. Prepare-se para conhecer as melhores padarias de Piracicaba, onde a qualidade e o sabor são garantidos a cada mordida.
Di Pappi – Padaria e Cafeteria
A Di Pappi é uma padaria e cafeteria localizada na Av. Armando de Salles Oliveira, 1403, no Centro. O estabelecimento funciona de segunda a sábado, das 06h às 21h30, e aos domingos, das 06h às 13h30, oferecendo opções para café da manhã, almoço e lanche. Saiba mais.
Padaria Vila Romana
A Padaria Vila Romana está situada na Rua São João, 1714, no bairro Cidade Alta, em Piracicaba. Ela opera todos os dias da semana, de segunda-feira a domingo, com horário de funcionamento das 06h30 às 22h00. Saiba mais.
Padaria do Vovô
A Padaria do Vovô possui diversas unidades em Piracicaba, sendo a Padaria do Vovô I na Rua Floriano Carraro, 67, Nova Piracicaba, aberta de segunda a sábado e feriados das 6h às 21h, e domingos das 7h às 12h30 e das 16h às 19h30; a Padaria do Vovô II na Av. Armando Cezare Dedini, 444, Nova Piracicaba, funcionando de segunda a sábado e feriados das 6h às 21h, e domingos das 6h às 13h; a Padaria do Vovô - Terras na Av. Uriel Odas, 33 - loja 10, Terras de Piracicaba, com horário de segunda a quarta das 6h às 21h, quinta a sábado das 6h às 22h30, e domingos das 6h30 às 13h, mantendo os feriados os horários normais conforme o dia da semana; o Empório do Vovô na Av. Saldanha Marinho, 1433, Cidade Alta, que opera de domingo a sábado das 7h às 22h; e a Padaria do Vovô - Ondas na Av. das Ondas, 4505 - sala 14, Centro Comercial Spazio Ondas, aberta de segunda a sábado das 6h às 21h, e domingos das 6h às 13h. Saiba mais.
Padaria Gran’ Sabor
A Padaria Gran'Sabor, reconhecida como "Padaria do ano" em 2003, está localizada na Av. Dois Córregos, 1570, no bairro Piracicamirim, em Piracicaba, operando com o slogan "Sabor que acelera o coração". Seus horários de funcionamento são de segunda a sexta-feira, das 06h00 às 20h50, e aos sábados e domingos, das 06h00 às 13h30. Saiba mais.
Paneteria Sol Nascente
A Paneteria Sol Nascente possui duas lojas, ambas funcionando das 5h45 às 22h: a Loja 1 está localizada na Rua Dumont, 123, no Jardim Sol Nascente, e a Loja 2 pode ser encontrada na Avenida Rio das Pedras, 2644, no bairro Alvorada. Saiba mais.
Padaria França
A Padaria França, uma tradicional padaria com 27 anos de experiência, está localizada na Rua Manoel Ferraz de Arruda Campos, 675, no Bairro Alto, em Piracicaba. Conhecida por sua qualidade e eficiência em produtos de padaria, confeitaria, serviço de copa e self-service, a padaria oferece um espaço agradável para café da manhã, almoço e lanche da tarde. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 06h00 às 20h30, aos sábados das 06h00 às 20h00, e aos domingos das 07h00 às 13h00. Saiba mais.
Padaria Empório dos Pães
A Padaria Empório dos Pães, com mais de 20 anos de tradição em servir "pães quentinhos para nossos clientes", está localizada na Rua Felisberto P. Monteiro, 195, no Jardim Nova Iguaçu, e funciona todos os dias, de segunda a domingo, das 05h30 às 21h. Saiba mais.
Empório Elite
O Empório Elite, localizado na Rua Gen. Góes Monteiro, 321, no Jardim Elite, em Piracicaba, oferece pão fresquinho, confeitaria, uma mercearia completa e o "melhor frango assado de Pira". O estabelecimento funciona diariamente das 06h30 às 22h00. Saiba mais.
Padaria Santa Isabel
A Padaria Santa Isabel está localizada na Avenida Martins Sodero, 377, no bairro Vila Independência, em Piracicaba. O estabelecimento funciona de segunda a sábado, das 06h00 às 20h00. Aos domingos, abre em dois períodos: das 06h30 às 12h00 e das 15h00 às 19h00. Saiba mais.
Panificadora Jardim Monumento
A Panificadora Jardim Monumento está localizada na Rua Antônio Carlos Galvão Moura Lacerda, 17, no bairro Jardim Monumento, em Piracicaba. O estabelecimento funciona de segunda a sábado, das 06h00 às 21h00. Aos domingos, o horário de funcionamento é das 06h30 às 12h00 e das 17h00 às 21h00. Saiba mais.
