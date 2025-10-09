09 de outubro de 2025
DENÚNCIA POR ASSÉDIO

Câmara de Piracicaba se pronuncia após prisão de Cássio FalaPira

Por Da Redação |
| Tempo de leitura: 2 min
Foto: Reprodução/Rubens Cardia/Câmara Municipal de Piracicaba

A Câmara Municipal de Piracicaba emitiu um comunicado público nesta quinta-feira (9) a respeito dos fatos envolvendo o vereador Cássio Fala Pira (PL), incluindo sua prisão e a operação de busca e apreensão realizada em seu gabinete.

A Casa de Leis informa que está prestando suporte às autoridades que conduzem as investigações desde que tomou conhecimento dos acontecimentos. A cooperação inclui o fornecimento de informações para o andamento dos trabalhos, em respeito à transparência e ao devido processo legal.

A presidência da Câmara Municipal acompanha o desenrolar do caso em contato permanente com a Procuradoria Legislativa do órgão. O objetivo é garantir que todas as medidas administrativas e regimentais sejam tomadas em estrita conformidade com a legislação em vigor.

Confira a nota oficial:

A Câmara Municipal de Piracicaba vem a público manifestar-se sobre os acontecimentos desta quinta-feira (9), envolvendo a prisão do vereador Cássio Luiz Barbosa, o Cássio Fala Pira (PL), bem como sobre a busca e apreensão realizada em seu gabinete.

Em respeito à transparência e ao devido processo legal, a Casa de Leis informa que, desde o conhecimento dos fatos, tem prestado suporte irrestrito às autoridades competentes que conduzem as investigações, incluindo o fornecimento de informações e a cooperação necessária para o bom andamento dos trabalhos.

A presidência da Câmara Municipal está acompanhando de perto o desenrolar do caso, em contato permanente com a Procuradoria Legislativa da Casa, a fim de garantir que todas as medidas administrativas e regimentais cabíveis sejam tomadas e em estrita conformidade com a legislação vigente.

A Câmara Municipal de Piracicaba reitera seu compromisso com a ética, a moralidade pública e a legalidade.

Quaisquer novas informações relevantes sobre o caso serão comunicadas à população com a máxima seriedade e responsabilidade.

