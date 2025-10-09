Câmara de Piracicaba se pronuncia após prisão de Cássio FalaPira

A Câmara Municipal de Piracicaba emitiu um comunicado público nesta quinta-feira (9) a respeito dos fatos envolvendo o vereador Cássio Fala Pira (PL), incluindo sua prisão e a operação de busca e apreensão realizada em seu gabinete.
- Polícia prende vereador Cássio Fala Pira após série de denúncias
- PL fala em possível expulsão de Cássio 'FalaPira' após prisão
- Câmara cobra medidas para a falta de remédios na saúde pública
A Casa de Leis informa que está prestando suporte às autoridades que conduzem as investigações desde que tomou conhecimento dos acontecimentos. A cooperação inclui o fornecimento de informações para o andamento dos trabalhos, em respeito à transparência e ao devido processo legal.
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
A presidência da Câmara Municipal acompanha o desenrolar do caso em contato permanente com a Procuradoria Legislativa do órgão. O objetivo é garantir que todas as medidas administrativas e regimentais sejam tomadas em estrita conformidade com a legislação em vigor.
Confira a nota oficial:
A Câmara Municipal de Piracicaba vem a público manifestar-se sobre os acontecimentos desta quinta-feira (9), envolvendo a prisão do vereador Cássio Luiz Barbosa, o Cássio Fala Pira (PL), bem como sobre a busca e apreensão realizada em seu gabinete.
Em respeito à transparência e ao devido processo legal, a Casa de Leis informa que, desde o conhecimento dos fatos, tem prestado suporte irrestrito às autoridades competentes que conduzem as investigações, incluindo o fornecimento de informações e a cooperação necessária para o bom andamento dos trabalhos.
A presidência da Câmara Municipal está acompanhando de perto o desenrolar do caso, em contato permanente com a Procuradoria Legislativa da Casa, a fim de garantir que todas as medidas administrativas e regimentais cabíveis sejam tomadas e em estrita conformidade com a legislação vigente.
A Câmara Municipal de Piracicaba reitera seu compromisso com a ética, a moralidade pública e a legalidade.
Quaisquer novas informações relevantes sobre o caso serão comunicadas à população com a máxima seriedade e responsabilidade.