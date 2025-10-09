Câmara de Piracicaba se pronuncia após prisão de Cássio FalaPira

A Câmara Municipal de Piracicaba emitiu um comunicado público nesta quinta-feira (9) a respeito dos fatos envolvendo o vereador Cássio Fala Pira (PL), incluindo sua prisão e a operação de busca e apreensão realizada em seu gabinete.

A Casa de Leis informa que está prestando suporte às autoridades que conduzem as investigações desde que tomou conhecimento dos acontecimentos. A cooperação inclui o fornecimento de informações para o andamento dos trabalhos, em respeito à transparência e ao devido processo legal.