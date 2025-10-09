Vereador Cássio 'Falapira' é preso pela PC em Piracicaba

A Polícia Civil de Piracicaba prendeu, no início da manhã desta quinta-feira (9), o vereador Cássio “Falapira”, em cumprimento a um mandado de prisão temporária. A detenção ocorreu na residência do parlamentar, e os agentes também cumpriram mandados de busca e apreensão em seu gabinete na Câmara Municipal e em um escritório localizado no bairro Vila Sônia, em Piracicaba.

A prisão faz parte de uma investigação que apura denúncias de abuso sexual feitas por sete mulheres, sendo que alguns dos casos teriam ocorrido dentro do próprio gabinete do vereador.