09 de outubro de 2025
SETE DENÚNCIAS

Vereador Cássio 'Falapira' é preso pela PC em Piracicaba

Por Da redação |
| Tempo de leitura: 1 min
Rubens Cardia/Câmara Municipal de Piracicaba
O vereador foi preso no início da manhã desta quinta-feira pela Polícia Civil.
 A Polícia Civil de Piracicaba prendeu, no início da manhã desta quinta-feira (9), o vereador Cássio “Falapira”, em cumprimento a um mandado de prisão temporária. A detenção ocorreu na residência do parlamentar, e os agentes também cumpriram mandados de busca e apreensão em seu gabinete na Câmara Municipal e em um escritório localizado no bairro Vila Sônia, em Piracicaba.

A prisão faz parte de uma investigação que apura denúncias de abuso sexual feitas por sete mulheres, sendo que alguns dos casos teriam ocorrido dentro do próprio gabinete do vereador.

