Passarela estaiada é tomada por pichações em Piracicaba

Moradores da Rua do Porto, em Piracicaba, procuraram a redação do Jornal de Piracicaba para relatar o excesso de pichações na passarela estaiada que cruza o rio Piracicaba. De acordo com os relatos, as pichações cobrem praticamente toda a extensão da estrutura, de ponta a ponta, incluindo as laterais e áreas de acesso.
Saiba Mais:
- VÍDEO: Moradores denunciam abandono total de praça em Piracicaba
- Márcio Zanei é achado morto dentro de casa em Piracicaba
A passarela, inaugurada como parte do projeto de mobilidade urbana da cidade, é utilizada diariamente por pedestres e ciclistas. Os moradores afirmam que a presença constante de pichações tem causado preocupação e questionamentos sobre a segurança do local.
Além das pichações, moradores também demonstraram preocupação com a iluminação e a vigilância da área. Muitos relataram evitar a travessia durante a noite, devido à pouca visibilidade e à ausência de movimentação. Segundo eles, a passarela se torna um ponto de insegurança após o anoitecer.
Os moradores também questionaram se há câmeras de monitoramento instaladas na estrutura. Eles afirmam não saber se o local conta com vigilância eletrônica, o que, segundo os relatos, contribui para a sensação de insegurança.
O que diz a Prefeitura
O Jornal de Piracicaba procurou a Prefeitura, que em nota, respondeu: "A Prefeitura, por meio da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, informa que vai encaminhar um técnico ao local para averiguar a situação e, assim, programar os serviços necessários, que devem ser executados até novembro.
A Secretaria de Segurança Pública, Trânsito e Transportes informa que a passarela Estaiada conta com câmeras de monitoramento, cujas imagens já estão sendo analisadas pelas equipes. Além disso, foi determinada a intensificação do patrulhamento na região da ponte e em toda a extensão da Rua do Porto, com o objetivo de prevenir e coibir esse tipo de ocorrência.