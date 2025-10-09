Passarela estaiada é tomada por pichações em Piracicaba

Os moradores também questionaram se há câmeras de monitoramento instaladas na estrutura. Eles afirmam não saber se o local conta com vigilância eletrônica, o que, segundo os relatos, contribui para a sensação de insegurança.

O que diz a Prefeitura

O Jornal de Piracicaba procurou a Prefeitura, que em nota, respondeu: "A Prefeitura, por meio da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, informa que vai encaminhar um técnico ao local para averiguar a situação e, assim, programar os serviços necessários, que devem ser executados até novembro.

A Secretaria de Segurança Pública, Trânsito e Transportes informa que a passarela Estaiada conta com câmeras de monitoramento, cujas imagens já estão sendo analisadas pelas equipes. Além disso, foi determinada a intensificação do patrulhamento na região da ponte e em toda a extensão da Rua do Porto, com o objetivo de prevenir e coibir esse tipo de ocorrência.