Câmara cobra medidas para a falta de remédios na saúde pública

Autor do questionamento, o vereador Marco Bicheiro (PSDB) aponta estar havendo "falta de medicamentos básicos" na rede, cobra uma previsão para a normalização da distribuição dos itens e pergunta se as secretarias municipais de Saúde e de Administração e Governo "tomaram atitudes frente a esse processo caótico em que se encontra o estoque de medicamentos das farmácias municipais".

A Câmara Municipal de Piracicaba aprovou, em regime de urgência nesta segunda-feira (6), durante a 56ª Reunião Ordinária, requerimento em que indaga a Prefeitura sobre a "situação real" do estoque de medicamentos nas unidades de saúde da rede pública, incluindo os itens controlados e aqueles que compõem tanto a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (Rename) quanto o Componente Básico da Assistência Farmacêutica (CBAF).

O parlamentar quer saber se o decreto 20.288/2025, assinado em 3 de janeiro deste ano, afetou as compras de medicamentos, gerando o desabastecimento nas unidades de saúde, e se há pregões ou editais abertos de licitação para a aquisição dos itens que estão em falta —ele também pede detalhes do estágio atual dos processos 88, 111, 112 e 146, todos de 2025, referentes à compra dos produtos farmacêuticos.

"Como pôde se deixar chegar a esse caos, à falta de medicamentos básicos para a população? Dipirona, antibiótico, amitriptilina, sertralina, insulina: hoje percorri de oito a nove farmácias e em todas estão faltando medicamentos. Não adianta dizerem para mim que estão com problemas de compras, de licitação: falta logística e falta respeito com a população. Nunca houve desabastecimento nas farmácias da Prefeitura", criticou Marco Bicheiro, que cobrou "rapidez" da Prefeitura em solucionar as falhas.

Além do autor do requerimento 1.184/2025, outros vereadores também subiram à tribuna repercutir a propositura. "De fato, está um problema seriíssimo com relação à falta de medicamentos na rede pública do município. A justificativa é de que as licitações não têm sido levadas a efeito por vários problemas; e eu, sinceramente, fico aqui a questionar quais são as razões para isso. Aí busca-se por compras emergenciais a um preço pelo olho na cara. Precisa ter responsabilidade pelo uso dos recursos públicos", disse Rai de Almeida (PT).