OnG ‘Gatos de Rua’ faz bazar beneficente no Teatro São José

A OnG (Organização não Governamental) “Gatos de Rua” realiza entre segunda-feira (6) e quarta-feira (8) um bazar beneficente para arrecadação de recursos. O evento de três dias será no Teatro São José, no Centro, das 9h às 17h. A “Gatos de Rua” atua há 11 anos em Piracicaba e região com uma equipe de seis voluntárias. A OnG tem atualmente cerca de 100 animais – sendo que são doados uma média de 20 a 30 gatos por mês.
No bazar, poderão ser adquiridos desde roupas e sapatos, passando por acessórios, bijuterias, artigos de cozinha, cama, mesa e banho, peças de decoração e eletroeletrônicos, entre outros. Tudo é organizado por seções para melhor observação dos visitantes. Todos esses artigos foram doados por pessoas comuns que apoiam a causa animal.
De acordo com Paola Simonaggio, que é uma das idealizadoras do “Gatos de Rua”, toda a renda arrecadada será revertida para pagamento de veterinários, além de tratamentos, cirurgias, castração, ração, remédio, entre outros. “Uma parte, inclusive, já está gasta. A gente vai ter de faturar para pagar”, declarou.
Ela disse que a OnG faz muitas ações durante cada mês e os recursos, muitas vezes, não são suficientes para a grande demanda.
“Esse evento existe a cada dois meses. Então, a gente vai se virando com esse dinheiro até o próximo bazar, que será realizado em dezembro”, explicou. “É assim que a gente sobrevive. É assim que a gente consegue pagar as nossas contas”, emendou.
Paola contou ainda que a população pode comparecer tranquilamente por que encontrará produtos de qualidade. “A gente faz uma triagem, vê peça por peça. Tudo que a gente ganha é testado, a gente vê as condições. Então, tem coisas muito boas. É impecável o nosso bazar e é gigantesco. Pega a parte inteira da frente do teatro São José”, contou.
SERVIÇO
Para doação, o contato da OnG “Gatos de Rua” é: @equipegatosderua no Instagram, onde há fotos com a descrição de cada animal. A partir disso, o pretendente inicia o processo de adoção. Outras informações: (19) 9.9164-9331.