Homens são presos por receptação de peças de metalúrgica

Policiais Civis da Unidade de Polícia Judiciária (UPJ) de Piracicaba, com apoio da Guarda Civil Municipal (GCM), prenderam em flagrante, nesta segunda-feira (6), dois homens — de 69 e 40 anos — suspeitos de receptação dolosa de materiais metálicos furtados de uma empresa localizada na rua Ataulfo Alves, no bairro Verde, em Piracicaba.

De acordo com a Polícia Civil, as investigações apontaram que os suspeitos haviam adquirido peças metálicas de alto valor por preços irrisórios. Um deles comprou duas peças por R$ 8,50, enquanto o outro adquiriu três unidades por R$ 13. As mercadorias haviam sido subtraídas de uma metalúrgica no dia anterior por um terceiro homem, de 29 anos, que foi identificado e conduzido à delegacia.