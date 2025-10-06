06 de outubro de 2025
JP - Sampi Piracicaba

EM PIRACICABA

Homens são presos por receptação de peças de metalúrgica

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
As peças foram apreendidas e devolvidas ao proprietário.
 Policiais Civis da Unidade de Polícia Judiciária (UPJ) de Piracicaba, com apoio da Guarda Civil Municipal (GCM), prenderam em flagrante, nesta segunda-feira (6), dois homens — de 69 e 40 anos — suspeitos de receptação dolosa de materiais metálicos furtados de uma empresa localizada na rua Ataulfo Alves, no bairro Verde, em Piracicaba.

De acordo com a Polícia Civil, as investigações apontaram que os suspeitos haviam adquirido peças metálicas de alto valor por preços irrisórios. Um deles comprou duas peças por R$ 8,50, enquanto o outro adquiriu três unidades por R$ 13. As mercadorias haviam sido subtraídas de uma metalúrgica no dia anterior por um terceiro homem, de 29 anos, que foi identificado e conduzido à delegacia.

Durante o interrogatório, o suspeito confessou o furto e confirmou ter vendido os objetos aos dois compradores. O empresário responsável pela metalúrgica reconheceu as peças como sendo de sua empresa, relatando que cada uma delas custa aproximadamente R$ 1.500,00.

Os itens foram devolvidos à vítima.

O delegado responsável pelo caso, ratificou a prisão em flagrante dos dois homens por receptação dolosa (artigo 180 do Código Penal). Ambos pagaram fiança e foram liberados para responder ao processo em liberdade.

O autor do furto também foi ouvido e liberado após prestar depoimento, devendo responder a inquérito policial pelos crimes cometidos.

A Polícia Civil reforça o alerta à população para que evite adquirir produtos de origem duvidosa.

