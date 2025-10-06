Homens são presos por receptação de peças de metalúrgica

Policiais Civis da Unidade de Polícia Judiciária (UPJ) de Piracicaba, com apoio da Guarda Civil Municipal (GCM), prenderam em flagrante, nesta segunda-feira (6), dois homens — de 69 e 40 anos — suspeitos de receptação dolosa de materiais metálicos furtados de uma empresa localizada na rua Ataulfo Alves, no bairro Verde, em Piracicaba.
De acordo com a Polícia Civil, as investigações apontaram que os suspeitos haviam adquirido peças metálicas de alto valor por preços irrisórios. Um deles comprou duas peças por R$ 8,50, enquanto o outro adquiriu três unidades por R$ 13. As mercadorias haviam sido subtraídas de uma metalúrgica no dia anterior por um terceiro homem, de 29 anos, que foi identificado e conduzido à delegacia.
Durante o interrogatório, o suspeito confessou o furto e confirmou ter vendido os objetos aos dois compradores. O empresário responsável pela metalúrgica reconheceu as peças como sendo de sua empresa, relatando que cada uma delas custa aproximadamente R$ 1.500,00.
Os itens foram devolvidos à vítima.
O delegado responsável pelo caso, ratificou a prisão em flagrante dos dois homens por receptação dolosa (artigo 180 do Código Penal). Ambos pagaram fiança e foram liberados para responder ao processo em liberdade.
O autor do furto também foi ouvido e liberado após prestar depoimento, devendo responder a inquérito policial pelos crimes cometidos.
A Polícia Civil reforça o alerta à população para que evite adquirir produtos de origem duvidosa.