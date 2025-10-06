Mistério no Engenho: homem desaparece em Piracicaba

Um desaparecimento intrigante mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros na noite deste domingo (5) em Piracicaba. Um homem sumiu repentinamente nas imediações do Engenho Central, deixando a esposa em estado de desespero.

Segundo informações, o casal se preparava para deixar um evento quando a mulher foi buscar o carro. Ao retornar, o marido não estava mais por perto — e desde então não deu nenhum sinal de contato.