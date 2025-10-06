06 de outubro de 2025
Mistério no Engenho: homem desaparece em Piracicaba

Por Da redação/ Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Segundo informações da esposa, o casal estava em um evento no local.
 Um desaparecimento intrigante mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros na noite deste domingo (5) em Piracicaba. Um homem sumiu repentinamente nas imediações do Engenho Central, deixando a esposa em estado de desespero.

Segundo informações, o casal se preparava para deixar um evento quando a mulher foi buscar o carro. Ao retornar, o marido não estava mais por perto — e desde então não deu nenhum sinal de contato.

As buscas se concentraram em áreas de mata e nas margens do Rio Piracicaba, que corta o complexo do Engenho Central. O homem, de cerca de 1,80 metro de altura, vestia camiseta clara, bermuda e tênis no momento do desaparecimento.

O Engenho Central, conhecido por sua beleza histórica e eventos culturais, também abriga vários espaços fechados e sinalizados, mas, se acessados sem autorização representam risco real à segurança.

