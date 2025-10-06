Em 10 meses, Semae recebeu mais de R$ 40 milhões em investimentos

A Prefeitura de Piracicaba, por meio do Semae (Serviço Municipal de Água e Esgoto), investiu de janeiro até outubro de 2025, mais de R$ 40 milhões em obras e ações estruturantes com foco na redução de perdas e reestruturação do sistema de abastecimento da cidade que estava praticamente em colapso em dezembro de 2024. O valor é 39% maior ante aos investimentos feitos nos últimos dois anos, que somaram R$ 29,3 milhões.
Ronald Pereira, presidente do Semae, reforçou que estes investimentos na redução de perdas de água tratada são cruciais para a cidade, sendo todos eles coordenados pelo prefeito Helinho Zanatta. “A modernização das infraestruturas, como a instalação de novos medidores e a setorização da rede, promete otimizar o abastecimento e garantir a sustentabilidade hídrica. Com essas e outras diversas ações efetivas, a cidade não apenas minimiza desperdícios, mas também assegura qualidade e acesso à água para a população. O futuro é promissor, com a expectativa de um abastecimento mais eficiente aliado à preservação dos recursos hídricos”, afirmou.
Saiba Mais:
Ainda no começo do ano, com R$ 1,4 milhão de investimento, o Semae concluiu a limpeza dos tanques de decantação da Estação de Tratamento de Água (ETA) Luiz de Queiroz, elevando a produção de água de 350 para 650 litros por segundo. Essa ação, uma das primeiras da administração Helinho Zanatta, foi passo crucial no início do combate à crise hídrica do município. O lodo deixado pela gestão anterior foi removido com o suporte de oito caminhões, garantindo mais água à população.
Além disso, o Semae contratou uma empresa para a aquisição de medidores de vazão, com investimento superior a R$ 848 mil. Essa medida permite monitorar vazões em válvulas redutoras e distritos de macromedição, otimizando a operação do sistema, reduzindo perdas e identificando vazamentos de forma mais ágil.
Após seis meses de trabalho intenso, o Semae conseguiu reduzir em mais de 80% os serviços acumulados de reparo em redes de água, passando de 300 para cerca de 40, com um investimento de R$ 11 milhões. A contratação de uma empresa especializada agilizou os consertos de vazamentos, minimizando perdas.
As obras para a setorização da rede de água também estão a todo vapor, com a instalação de 1.000 novos registros de pressão e um investimento de R$ 9 milhões. Essa ação é crucial para reduzir as perdas de água, que atualmente chegam a 54%, beneficiando mais de 100 bairros e 80 mil pessoas na região Norte.
Também seguem as obras de reestruturação da Estação de Tratamento de Água (ETA) II – Luiz de Queiroz, com investimento de R$ 9,65 milhões, e que incluem a instalação de raspadores mecanizados e um sistema automatizado no decantador 1, garantindo a produção de até 34,5 milhões de litros por dia para mais de 120 mil pessoas. A conclusão está prevista para o início de 2026.
Outra iniciativa importante é a nova adutora de água tratada Capim Fino – reservatório Torre de TV, que recebe investimento de R$ 1,99 milhão. Com 1,4 km de tubulação de 600 mm, a adutora beneficiará cerca de 70 mil pessoas em 20 bairros, garantindo a distribuição de 35 milhões de litros de água por dia. A obra deve terminar nas próximas semanas.
A construção da Estação de Tratamento de Lodo (ETL) da ETA Anhumas também está em andamento, com investimento de R$ 1,6 milhão. A nova estrutura moderniza os serviços de saneamento, permitindo o reaproveitamento da água recuperada e reduzindo desperdícios.
Por fim, a ETL da ETA Capim Fino, inaugurada em 2024 e que estava praticamente paralisada no final de dezembro passado, agora opera adequadamente, garantindo 15 milhões de litros de água a mais por dia. Com investimento de R$ 3,77 milhões, essa ação reflete o compromisso do Semae e da Prefeitura com a eficiência e sustentabilidade dos recursos hídricos na cidade.