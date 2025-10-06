Em 10 meses, Semae recebeu mais de R$ 40 milhões em investimentos

A Prefeitura de Piracicaba, por meio do Semae (Serviço Municipal de Água e Esgoto), investiu de janeiro até outubro de 2025, mais de R$ 40 milhões em obras e ações estruturantes com foco na redução de perdas e reestruturação do sistema de abastecimento da cidade que estava praticamente em colapso em dezembro de 2024. O valor é 39% maior ante aos investimentos feitos nos últimos dois anos, que somaram R$ 29,3 milhões.

Ronald Pereira, presidente do Semae, reforçou que estes investimentos na redução de perdas de água tratada são cruciais para a cidade, sendo todos eles coordenados pelo prefeito Helinho Zanatta. “A modernização das infraestruturas, como a instalação de novos medidores e a setorização da rede, promete otimizar o abastecimento e garantir a sustentabilidade hídrica. Com essas e outras diversas ações efetivas, a cidade não apenas minimiza desperdícios, mas também assegura qualidade e acesso à água para a população. O futuro é promissor, com a expectativa de um abastecimento mais eficiente aliado à preservação dos recursos hídricos”, afirmou.

