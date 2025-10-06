VÍDEO: Nível do Rio Piracicaba volta a ficar abaixo dos 90 cm

O nível do Rio Piracicaba voltou a apresentar queda e registrou marca inferior a 90 centímetros na tarde desta segunda-feira (6). O volume de água é considerado tecnicamente preocupante por órgãos de monitoramento hídrico.
No fim de setembro, após um temporal que atingiu a região, o rio havia alcançado cerca de 2 metros de altura. Esse nível se manteve relativamente estável nas semanas seguintes, sustentado pelas chuvas acumuladas naquele período.
No entanto, com a recente ausência de precipitações e a continuidade da estiagem, o nível do rio voltou a recuar, atingindo novamente a marca abaixo de 90 centímetros. A situação tem sido acompanhada por equipes ambientais e órgãos de abastecimento, devido ao impacto potencial na captação de água e no equilíbrio dos ecossistemas locais.
As previsões meteorológicas indicam possibilidade de chuva ao longo desta semana em Piracicaba. Caso as precipitações se confirmem, o volume do rio poderá voltar a subir, favorecendo temporariamente a recuperação do nível da água.
