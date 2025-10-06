06 de outubro de 2025
JP - Sampi Piracicaba

JP - Sampi Piracicaba
JP - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP nas Redes Sociais | @jpjornal
SÓ PEDRAS

VÍDEO: Nível do Rio Piracicaba volta a ficar abaixo dos 90 cm

Por Will Baldine | Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Will Baldine/JP
O volume de água é considerado tecnicamente preocupante por órgãos de monitoramento hídrico
O volume de água é considerado tecnicamente preocupante por órgãos de monitoramento hídrico

O nível do Rio Piracicaba voltou a apresentar queda e registrou marca inferior a 90 centímetros na tarde desta segunda-feira (6). O volume de água é considerado tecnicamente preocupante por órgãos de monitoramento hídrico.

Saiba Mais:

No fim de setembro, após um temporal que atingiu a região, o rio havia alcançado cerca de 2 metros de altura. Esse nível se manteve relativamente estável nas semanas seguintes, sustentado pelas chuvas acumuladas naquele período.

No entanto, com a recente ausência de precipitações e a continuidade da estiagem, o nível do rio voltou a recuar, atingindo novamente a marca abaixo de 90 centímetros. A situação tem sido acompanhada por equipes ambientais e órgãos de abastecimento, devido ao impacto potencial na captação de água e no equilíbrio dos ecossistemas locais.

As previsões meteorológicas indicam possibilidade de chuva ao longo desta semana em Piracicaba. Caso as precipitações se confirmem, o volume do rio poderá voltar a subir, favorecendo temporariamente a recuperação do nível da água.

Fonte: SAISP

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários