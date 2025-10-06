VÍDEO: Nível do Rio Piracicaba volta a ficar abaixo dos 90 cm

O nível do Rio Piracicaba voltou a apresentar queda e registrou marca inferior a 90 centímetros na tarde desta segunda-feira (6). O volume de água é considerado tecnicamente preocupante por órgãos de monitoramento hídrico.

No fim de setembro, após um temporal que atingiu a região, o rio havia alcançado cerca de 2 metros de altura. Esse nível se manteve relativamente estável nas semanas seguintes, sustentado pelas chuvas acumuladas naquele período.