Multivacinação em crianças e adolescentes começa hoje (6)

O Dia D de Mobilização está programado para o sábado, 18 de outubro, quando as unidades de saúde do município estarão abertas, com equipes da Secretaria Municipal de Saúde preparadas para realizar as imunizações.

O Ministério da Saúde inicia hoje, segunda-feira (6), a Campanha Nacional de Multivacinação, que se estende até 31 de outubro. O público-alvo são crianças e adolescentes de até 15 anos para atualização do Calendário Nacional de Vacinação.

A atualização da carteira de vacinação pode ser feita diariamente. Em Piracicaba, as salas de vacina operam em todas as unidades da Atenção Básica (UBSs e PSFs), exceto na UBS Paulista, no horário das 8h às 15h.

Para quem necessita de flexibilidade, há a opção de vacinação em horário estendido, das 17h às 20h, de segunda a sexta-feira, na UBS Centro, localizada na Avenida França, 227, no Jardim Europa.

Para acompanhamento e alertas de doses, os cidadãos podem utilizar o aplicativo Meu SUS Digital ou o aplicativo municipal Pira SUS Digital, que oferece a carteira virtual. O cadastro deve ser feito no nome da criança ou do adolescente.

Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.

Vacinas disponíveis