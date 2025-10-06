Multivacinação em crianças e adolescentes começa hoje (6)

O Ministério da Saúde inicia hoje, segunda-feira (6), a Campanha Nacional de Multivacinação, que se estende até 31 de outubro. O público-alvo são crianças e adolescentes de até 15 anos para atualização do Calendário Nacional de Vacinação.
- 73% dos piracicabanos vão presentear no Dia das Crianças
- Bebê cai em caixa d'água e fica em estado grave em Piracicaba
- Piracicaba e região abrem mais de 1,2 mil vagas de emprego; veja
O Dia D de Mobilização está programado para o sábado, 18 de outubro, quando as unidades de saúde do município estarão abertas, com equipes da Secretaria Municipal de Saúde preparadas para realizar as imunizações.
Locais e Horários de Vacinação
A atualização da carteira de vacinação pode ser feita diariamente. Em Piracicaba, as salas de vacina operam em todas as unidades da Atenção Básica (UBSs e PSFs), exceto na UBS Paulista, no horário das 8h às 15h.
Para quem necessita de flexibilidade, há a opção de vacinação em horário estendido, das 17h às 20h, de segunda a sexta-feira, na UBS Centro, localizada na Avenida França, 227, no Jardim Europa.
Para acompanhamento e alertas de doses, os cidadãos podem utilizar o aplicativo Meu SUS Digital ou o aplicativo municipal Pira SUS Digital, que oferece a carteira virtual. O cadastro deve ser feito no nome da criança ou do adolescente.
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Vacinas disponíveis
Durante a campanha, todas as vacinas do Calendário Nacional de Vacinação estarão disponíveis. As prioridades definidas pelo Ministério da Saúde incluem o resgate de não vacinados contra HPV (para a faixa etária de 15 a 19 anos), febre amarela e sarampo.
O Ministério da Saúde determinou o reforço da vacinação contra o sarampo para toda a população de 12 meses a 59 anos, uma medida preventiva diante do aumento de casos na América do Norte.
O Estado de São Paulo recebeu a recomendação de intensificar a vacinação contra a febre amarela. A Secretaria de Saúde de Piracicaba já adota essa medida, tendo vacinado aproximadamente 3.000 pessoas desde 26 de julho por meio de ações casa a casa, além da oferta nas unidades de saúde, com exceção da UBS Paulista.
As vacinas que serão disponibilizadas na campanha incluem:
- Hepatite B
- Dengue (para a faixa etária de 10 a 14 anos)
- Dupla adulto (difteria e tétano)
- DTP (Difteria, coqueluche e tétano)
- Febre amarela
- Hepatite A (para crianças de 15 meses a menores de 5 anos ainda não vacinadas)
- HPV (para a faixa etária de 9 a 14 anos e para adolescentes de 15 a 19 anos não vacinados)
- Meningo ACWY (para adolescentes de 11 a 14 anos)
- Meningo C (para crianças menores de 1 ano ainda não vacinadas)
- Pentavalente (Difteria, tétano, coqueluche, haemophilus influenzae e hepatite B)
- Pneumocócica conjugada 10
- Poliomielite inativada (VIP)
- Rotavírus
- SCR (Sarampo, caxumba e rubéola)
- Tetra viral ou varicela (para crianças de 15 meses a menores de 7 anos com esquema vacinal incompleto)
- Influenza (gripe) (para toda população acima de 6 meses)