06 de outubro de 2025
EM PIRACICABA

Multivacinação em crianças e adolescentes começa hoje (6)

Por Bruno Mendes/JP |
| Tempo de leitura: 2 min
Foto: Divulgação
As vacinações se estendem até o próximo dia 31 de outubro. O Dia D de Mobilização está programado para o dia 18 do próximo mês
As vacinações se estendem até o próximo dia 31 de outubro. O Dia D de Mobilização está programado para o dia 18 do próximo mês

O Ministério da Saúde inicia hoje, segunda-feira (6), a Campanha Nacional de Multivacinação, que se estende até 31 de outubro. O público-alvo são crianças e adolescentes de até 15 anos para atualização do Calendário Nacional de Vacinação.

O Dia D de Mobilização está programado para o sábado, 18 de outubro, quando as unidades de saúde do município estarão abertas, com equipes da Secretaria Municipal de Saúde preparadas para realizar as imunizações.

Locais e Horários de Vacinação

A atualização da carteira de vacinação pode ser feita diariamente. Em Piracicaba, as salas de vacina operam em todas as unidades da Atenção Básica (UBSs e PSFs), exceto na UBS Paulista, no horário das 8h às 15h.

Para quem necessita de flexibilidade, há a opção de vacinação em horário estendido, das 17h às 20h, de segunda a sexta-feira, na UBS Centro, localizada na Avenida França, 227, no Jardim Europa.

Para acompanhamento e alertas de doses, os cidadãos podem utilizar o aplicativo Meu SUS Digital ou o aplicativo municipal Pira SUS Digital, que oferece a carteira virtual. O cadastro deve ser feito no nome da criança ou do adolescente.

Vacinas disponíveis

Durante a campanha, todas as vacinas do Calendário Nacional de Vacinação estarão disponíveis. As prioridades definidas pelo Ministério da Saúde incluem o resgate de não vacinados contra HPV (para a faixa etária de 15 a 19 anos), febre amarela e sarampo.

O Ministério da Saúde determinou o reforço da vacinação contra o sarampo para toda a população de 12 meses a 59 anos, uma medida preventiva diante do aumento de casos na América do Norte.

O Estado de São Paulo recebeu a recomendação de intensificar a vacinação contra a febre amarela. A Secretaria de Saúde de Piracicaba já adota essa medida, tendo vacinado aproximadamente 3.000 pessoas desde 26 de julho por meio de ações casa a casa, além da oferta nas unidades de saúde, com exceção da UBS Paulista.

As vacinas que serão disponibilizadas na campanha incluem:

  • Hepatite B
  • Dengue (para a faixa etária de 10 a 14 anos)
  • Dupla adulto (difteria e tétano)
  • DTP (Difteria, coqueluche e tétano)
  • Febre amarela
  • Hepatite A (para crianças de 15 meses a menores de 5 anos ainda não vacinadas)
  • HPV (para a faixa etária de 9 a 14 anos e para adolescentes de 15 a 19 anos não vacinados)
  • Meningo ACWY (para adolescentes de 11 a 14 anos)
  • Meningo C (para crianças menores de 1 ano ainda não vacinadas)
  • Pentavalente (Difteria, tétano, coqueluche, haemophilus influenzae e hepatite B)
  • Pneumocócica conjugada 10
  • Poliomielite inativada (VIP)
  • Rotavírus
  • SCR (Sarampo, caxumba e rubéola)
  • Tetra viral ou varicela (para crianças de 15 meses a menores de 7 anos com esquema vacinal incompleto)
  • Influenza (gripe) (para toda população acima de 6 meses)

