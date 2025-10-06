73% dos piracicabanos vão presentear no Dia das Crianças

Quando o assunto é gasto, a prudência se mistura à generosidade. A maioria dos piracicabanos (30,5%) planeja desembolsar entre R$ 100,00 e R$ 199,00 por presente, enquanto uma parcela considerável (14%) está disposta a investir acima de R$ 200,00. Em relação ao ano anterior, 34,3% dos entrevistados pretendem manter o mesmo nível de gastos, com 18% indicando que irão gastar mais e 17,5% menos, mostrando um panorama variado de planejamento financeiro. Quase quatro em cada dez consumidores (37,5%) decidem na última hora, mas 21% já se anteciparam e reservaram recursos para pagamentos à vista.

Uma pesquisa encomendada pela Associação Comercial e Industrial de Piracicaba (Acipi) e conduzida pela Olhar Público revela um cenário otimista: 73,8% dos consumidores da cidade têm a intenção de comprar presentes para os pequenos no Dia das Crianças. Os dados apontam para uma injeção significativa na economia local, com a data reforçando a conexão entre famílias e o mercado.

Os brinquedos continuam sendo preferência, escolhidos por 39,8% dos compradores. Roupas e calçados vêm em segundo lugar (17,8%), mostrando a diversidade da demanda. Nichos como eletrônicos/games (6%) e livros/brinquedos educativos (5%) também se destacam, principalmente entre os consumidores de maior renda. A escolha da criança influencia quase metade das compras (43,3%), e as promoções são um fator decisivo para 49,8% dos consumidores.

Para concretizar as compras, o comércio presencial no Centro de Piracicaba se mantém como o canal favorito (29%), seguido de perto pelo e-commerce (25,3%) e pelas lojas de bairro (13,3%). Quanto à forma de pagamento, o cartão à vista lidera (24,5%), seguido pelo parcelamento no cartão de crédito (22%) e pelo Pix (14%), refletindo a modernização e a praticidade nas transações.

Os maiores entusiastas das compras são as pessoas com idade entre 25 e 44 anos (82,2%), e a generosidade se estende principalmente a filhos(as) (32,3%), sobrinhos(as) (20,5%) e netos(as) (19%). Já entre os que não pretendem presentear, a ausência de crianças na família (11,8%) e as dificuldades financeiras (6,8%) são os principais motivos.