Bebê é encontrado morto pela mãe no Itapuã em Piracicaba

Uma mãe encontrou seu bebê de apenas cinco meses morto na manhã desta domingo (5), na residência da família, no Jardim Itapuã em Piracicaba.
VEJA MAIS
Ao notar que o bebê estava com a pele arroxeada e sem sinais vitais, a mulher e outros familiares acionaram imediatamente as equipes de socorro, que na chegada à casa constatou o óbito.
A polícia e a pericia foram acionadas para o registro da ocorrência. Agentes funerários transportaram o corpo ao Instituto Médico Legal (IML), para exame necroscópico. O caso está sendo investigado.