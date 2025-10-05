05 de outubro de 2025
DESOLAÇÃO

Bebê é encontrado morto pela mãe no Itapuã em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: < 1 min
Pira1
Equipes de socorro chegaram rapidamente no local, mas constataram o óbito.
Equipes de socorro chegaram rapidamente no local, mas constataram o óbito.

Uma mãe encontrou seu bebê de apenas cinco meses morto na manhã desta domingo (5), na residência da família, no Jardim Itapuã em Piracicaba.

Ao notar que o bebê estava com a pele arroxeada e sem sinais vitais, a mulher e outros familiares acionaram imediatamente as equipes de socorro, que na chegada à casa constatou o óbito.

A polícia e a pericia foram acionadas para o registro da ocorrência. Agentes funerários transportaram o corpo ao Instituto Médico Legal (IML), para exame necroscópico. O caso está sendo investigado.

