ACIDENTE FATAL

Jovem morre após grave colisão entre Honda Biz e Fiat Palio

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
A jovem Brenda Neris, de apenas 23 anos, morreu no acidente entre sua Honda e um Fiat Palio.
 Uma tragédia marcou a tarde deste sábado (4) em Limeira, na Região Metropolitana de Piracicaba. A jovem motociclista Brenda Neris, de 23 anos, morreu após se envolver em um grave acidente entre a Honda Biz que pilotava e um Fiat Palio, na avenida Piracicaba.

De acordo com informações preliminares, o carro teria realizado uma conversão repentina na via, no mesmo sentido em que seguia a motocicleta. Testemunhas relataram que Brenda não teve tempo de reagir à manobra brusca e acabou colidindo violentamente na lateral do veículo.

Equipes de resgate foram acionadas e encaminharam a vítima ao hospital mais próximo, mas, infelizmente, a jovem não resistiu aos ferimentos. A notícia da morte causou comoção e pesar entre familiares e amigos, que acompanharam o atendimento no local.

A Polícia Militar e a Perícia Técnica estiveram na cena do acidente para realizar os levantamentos necessários. O caso foi registrado em boletim de ocorrência, e as circunstâncias da colisão serão apuradas pelas autoridades.

