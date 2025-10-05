Jovem morre após grave colisão entre Honda Biz e Fiat Palio

Uma tragédia marcou a tarde deste sábado (4) em Limeira, na Região Metropolitana de Piracicaba. A jovem motociclista Brenda Neris, de 23 anos, morreu após se envolver em um grave acidente entre a Honda Biz que pilotava e um Fiat Palio, na avenida Piracicaba.

De acordo com informações preliminares, o carro teria realizado uma conversão repentina na via, no mesmo sentido em que seguia a motocicleta. Testemunhas relataram que Brenda não teve tempo de reagir à manobra brusca e acabou colidindo violentamente na lateral do veículo.