CADÁVER ENCONTRADO

VÍDEO: Moradores encontram homem morto em residência

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação GCM São Pedro
Equipes da GCM foram acionadas e encontraram o corpo do homem na residência.
Equipes da GCM foram acionadas e encontraram o corpo do homem na residência.

 Um corpo foi achado na tarde deste sábado (4) no bairro Estância Gioconda, em São Pedro, na Região Metropolitana de Piracicaba, e o clima por lá virou de puro terror. Moradores encontraram o homem já sem vida, e chamaram a Guarda Civil Municipal às pressas.

A viatura chegou e confirmou o pior: o rapaz estava morto há horas. O local foi cercado, e peritos da Polícia Científica vasculharam cada pedaço da cena atrás de pistas. Até agora, ninguém sabe quem é o homem nem o que aconteceu. Moradores afirmam que ele não era conhecido na região — o que só aumenta o mistério.

O corpo foi levado para o IML de Piracicaba e a Polícia Civil investiga o caso em sigilo.

Enquanto isso, a vizinhança dorme com medo.

