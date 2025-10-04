Quarteto feminino é preso após furto em loja de óculos

De acordo com as equipes, o grupo invadiu uma unidade da Óticas Carol, na movimentada rua Quinze de Novembro, e saiu levando oito óculos de sol sem pagar. Em poucos minutos, três delas fugiram em um Chevrolet Prisma branco, enquanto a quarta acabou cercada ainda na cidade e detida por agentes da GCM de Capivari, na Região Metropolitana de Piracicaba.

O que começou como um furto rápido em uma loja de óculos acabou se transformando em uma perseguição eletrizante entre duas cidades. Quatro mulheres foram presas nesta sexta-feira (3) após uma operação que mobilizou as Guardas Civis Municipais de Capivari e Piracicaba.

O carro utilizado na fuga foi monitorado por várias viaturas. Durante o trajeto até Piracicaba, o alerta foi repassado à Guarda Civil local, que iniciou a interceptação nas avenidas de acesso à cidade. O Prisma foi localizado próximo ao Terminal Rodoviário, mas as suspeitas já haviam abandonado o veículo.

O motorista, que disse ser de aplicativo, contou aos guardas que havia sido contratado pelas mulheres por R$150, com parte do valor paga via Pix e o restante em dinheiro. Segundo ele, as passageiras desembarcaram e desapareceram correndo pela Avenida Armando de Salles Oliveira.

A caçada então se intensificou. Com base nas descrições passadas pelo condutor, as equipes ampliaram o cerco. Pouco tempo depois, duas mulheres foram encontradas dentro de uma loja de pneus, tentando despistar os guardas. Na revista, os agentes apreenderam um celular, um cartão bancário em nome de outra pessoa e dinheiro trocado.