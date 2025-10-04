04 de outubro de 2025
Quarteto feminino é preso após furto em loja de óculos

Por Da redação/Pira1
 O que começou como um furto rápido em uma loja de óculos acabou se transformando em uma perseguição eletrizante entre duas cidades. Quatro mulheres foram presas nesta sexta-feira (3) após uma operação que mobilizou as Guardas Civis Municipais de Capivari e Piracicaba.

De acordo com as equipes, o grupo invadiu uma unidade da Óticas Carol, na movimentada rua Quinze de Novembro, e saiu levando oito óculos de sol sem pagar. Em poucos minutos, três delas fugiram em um Chevrolet Prisma branco, enquanto a quarta acabou cercada ainda na cidade e detida por agentes da GCM de Capivari, na Região Metropolitana de Piracicaba.

O carro utilizado na fuga foi monitorado por várias viaturas. Durante o trajeto até Piracicaba, o alerta foi repassado à Guarda Civil local, que iniciou a interceptação nas avenidas de acesso à cidade. O Prisma foi localizado próximo ao Terminal Rodoviário, mas as suspeitas já haviam abandonado o veículo.

O motorista, que disse ser de aplicativo, contou aos guardas que havia sido contratado pelas mulheres por R$150, com parte do valor paga via Pix e o restante em dinheiro. Segundo ele, as passageiras desembarcaram e desapareceram correndo pela Avenida Armando de Salles Oliveira.

A caçada então se intensificou. Com base nas descrições passadas pelo condutor, as equipes ampliaram o cerco. Pouco tempo depois, duas mulheres foram encontradas dentro de uma loja de pneus, tentando despistar os guardas. Na revista, os agentes apreenderam um celular, um cartão bancário em nome de outra pessoa e dinheiro trocado.

As três principais suspeitas foram reconhecidas nas imagens das câmeras de segurança da ótica e conduzidas à delegacia. Uma delas ainda tentou enganar os policiais informando nome falso, sendo autuada também por falsa identidade.

Após exames médicos e o registro da ocorrência, o quarteto foi mantido sob custódia. Todas têm histórico criminal por furtos anteriores, embora não houvesse mandados em aberto no momento da prisão. As idades variam entre 28 e 41 anos.

O caso agora segue sob investigação, e a Justiça decidirá o destino das quatro mulheres, cuja tentativa de fuga terminou exatamente onde menos esperavam: em um cerco policial que atravessou duas cidades.

