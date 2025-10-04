'Olhar nervoso' faz trio ser preso com drogas em Piracicaba

Durante patrulhamento ostensivo, os policiais notaram a atitude suspeita dos indivíduos, que demonstraram nervosismo ao perceber a viatura. Na abordagem, foram encontrados 60 eppendorfs de cocaína, um simulacro de arma de fogo e dinheiro em espécie.

Na noite desta quinta-feira (2), uma equipe da Polícia Militar desarticulou a ação de três jovens que, segundo a própria confissão deles, planejavam cometer roubos na região central de Piracicaba. O flagrante ocorreu por volta das 22h40, na rua Tiradentes.

Questionados no local, os suspeitos admitiram que buscavam veículo ou motocicleta para assaltar naquela noite. Todos foram conduzidos ao Plantão Policial, onde o delegado de plantão ratificou a apreensão em flagrante.

Um dos envolvidos, menor de idade, permaneceu à disposição da Justiça. Os outros dois foram liberados e entregues às responsáveis legais. Foram apreendidos, 1 simulacro de arma de fogo, 60 porções de cocaína, R$ 34,50 em espécie

O caso segue sob investigação e reforça o alerta sobre a atuação de criminosos cada vez mais jovens em Piracicaba.