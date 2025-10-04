04 de outubro de 2025
PRISÃO NO CENTRO

'Olhar nervoso' faz trio ser preso com drogas em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação PM
O simulacro e as drogas foram apreendidos pela polícia
 Na noite desta quinta-feira (2), uma equipe da Polícia Militar desarticulou a ação de três jovens que, segundo a própria confissão deles, planejavam cometer roubos na região central de Piracicaba. O flagrante ocorreu por volta das 22h40, na rua Tiradentes.

Durante patrulhamento ostensivo, os policiais notaram a atitude suspeita dos indivíduos, que demonstraram nervosismo ao perceber a viatura. Na abordagem, foram encontrados 60 eppendorfs de cocaína, um simulacro de arma de fogo e dinheiro em espécie.

Questionados no local, os suspeitos admitiram que buscavam veículo ou motocicleta para assaltar naquela noite. Todos foram conduzidos ao Plantão Policial, onde o delegado de plantão ratificou a apreensão em flagrante.

Um dos envolvidos, menor de idade, permaneceu à disposição da Justiça. Os outros dois foram liberados e entregues às responsáveis legais. Foram apreendidos, 1 simulacro de arma de fogo, 60 porções de cocaína, R$ 34,50 em espécie

O caso segue sob investigação e reforça o alerta sobre a atuação de criminosos cada vez mais jovens em Piracicaba.

