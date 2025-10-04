Festival Internacional Musical termina neste fim de semana

O Festival Internacional do Documentário Musical, In-Edit Brasil, termina neste final de semana. Veja a programação completa.
VEJA MAIS:
- Agenda Cultural: Oktoberfest e outros eventos animam Piracicaba
- Veja as estreias da semana no cinema de Piracicaba
- “A Última Sessão de Freud” estreia neste sábado (4)
SÁBADO (04)
15h - ESALQ-USP | Leci (70’) - Leci Brandão, sambista e militante política, é precursora da música com consciência social no Brasil e a segunda deputada negra da ALESP. Ela dedicou 80 anos de vida e 50 de carreira à luta por diversidade e justiça social, tendo sua importância celebrada por diversas personalidades.
17h - ESALQ-USP | Hardcore 90 (91’) - Nos anos 80, o punk brasileiro era marcado pela violência. Já nos anos 90, surgiu uma nova geração punk mais politizada, unida e socialmente consciente. Essa nova safra trouxe novas vertentes ao gênero, impulsionando uma cena engajada com bandas como No Violence, Agrotóxico, Ação Direta, Garage Fuzz e Dominatrix, e renovando o cenário musical brasileiro.
17h - Teatro Erotides de Campos | Cazuza: Boas Novas (91’) - Em 1987, Cazuza foi diagnosticado com AIDS e buscou tratamento nos EUA, onde esteve gravemente doente. Ao retornar ao Brasil, lançou três álbuns, ganhou prêmios e realizou mais de 40 shows de "O Tempo Não Para". Um documentário detalha essa fase, com relatos de Ney Matogrosso, Gilberto Gil, Frejat, sua mãe Lucinha Araújo e Nilo Romero, amigo e diretor musical.
19h - Teatro Erotides de Campos | Jackson – Na Batida do Pandeiro (97’) - O documentário retrata a vida e carreira de Jackson do Pandeiro, celebrando sua originalidade rítmica e influência na MPB, com foco nos altos e baixos, dramas pessoais e seu legado até 1982.
DOMINGO (05)
11h - Sesc Piracicaba| Brasiliana – O Musical Negro que Apresentou o Brasil ao Mundo (83’) - O filme narra a história da Companhia Brasiliana, que por 25 anos levou samba, maracatu e outras manifestações culturais brasileiras a palcos de 90 países, apesar de sua discreta presença na historiografia cultural do Brasil.
14h - Sesc Piracicaba | Os Afro-Sambas, o Brasil de Baden e Vinicius (93’) - O filme de Emílio Domingos explora a criação do icônico álbum "Os Afro-sambas" (1966), de Baden Powell e Vinicius de Moraes. Com depoimentos de artistas e familiares, e imagens de arquivo, o documentário analisa as inovações musicais da obra e reafirma sua grande importância cultural para a música brasileira.
16h - Sesc Piracicaba | We Are Fugazi, from Washington DC (96’) - Este documentário capta a energia avassaladora dos shows do Fugazi, utilizando imagens raras de fãs e entrevistas com a banda. O filme explora a música e o ambiente subversivo das performances, destacando a intensa comunhão entre o Fugazi e seu público.
20h - Beco do Porto | Festa de Encerramento: DJ Lu Nunes + Banda Rádio Rock
O In-Edit Brasil em Piracicaba é realizado pela In Brasil Cultural e Associação Kinoforum, com apoio do Governo do Estado de São Paulo, Sesc, Prefeitura de Piracicaba, Biblioteca Municipal Ricardo Ferraz de Arruda Pinto, USP-ESALQ, Estaiada Beira Rio e Beco do Porto.
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.