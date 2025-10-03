“A Última Sessão de Freud” estreia neste sábado (4)

A aguardada peça “A Última Sessão de Freud”, de Mark St. Germain, dirigida por Elias Andreato e estrelada pelos renomados Odilon Wagner e Marcello Airoldi, fará sua grande estreia em Piracicaba amanhã, sábado (04), no Teatro Municipal Dr. Losso Netto. O espetáculo, que já é um sucesso de público desde 2022 com mais de 150 mil espectadores e 350 sessões, promete um reencontro imperdível com o instigante duelo de ideias entre o pai da psicanálise, Sigmund Freud, e o aclamado escritor C.S. Lewis.

No palco, Odilon Wagner (com indicações ao Prêmio Shell, APCA e Bibi Ferreira por este trabalho) assume o papel de Freud, enquanto Marcello Airoldi dá vida a C.S. Lewis. A trama dramatiza um encontro fictício entre os dois intelectuais no turbulento cenário da Segunda Guerra Mundial, abordando temas profundos como a existência de Deus, o sentido da vida, a morte, o sexo e as complexas relações humanas. Tudo isso é discutido com uma mistura equilibrada de humor, sagacidade, sarcasmo e uma carga dramática intensa.