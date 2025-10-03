“A Última Sessão de Freud” estreia neste sábado (4)

A aguardada peça “A Última Sessão de Freud”, de Mark St. Germain, dirigida por Elias Andreato e estrelada pelos renomados Odilon Wagner e Marcello Airoldi, fará sua grande estreia em Piracicaba amanhã, sábado (04), no Teatro Municipal Dr. Losso Netto. O espetáculo, que já é um sucesso de público desde 2022 com mais de 150 mil espectadores e 350 sessões, promete um reencontro imperdível com o instigante duelo de ideias entre o pai da psicanálise, Sigmund Freud, e o aclamado escritor C.S. Lewis.
No palco, Odilon Wagner (com indicações ao Prêmio Shell, APCA e Bibi Ferreira por este trabalho) assume o papel de Freud, enquanto Marcello Airoldi dá vida a C.S. Lewis. A trama dramatiza um encontro fictício entre os dois intelectuais no turbulento cenário da Segunda Guerra Mundial, abordando temas profundos como a existência de Deus, o sentido da vida, a morte, o sexo e as complexas relações humanas. Tudo isso é discutido com uma mistura equilibrada de humor, sagacidade, sarcasmo e uma carga dramática intensa.
A direção de Elias Andreato privilegia a força da palavra, colocando o texto como protagonista. O cenário, assinado por Fábio Namatame, transporta o público diretamente para o consultório de Freud em seu exílio na Inglaterra. Baseada no livro "Deus em Questão", de Armand M. Nicholi Jr., a peça entrelaça política, história e filosofia em um embate que não busca respostas prontas, mas sim provocar uma profunda reflexão tanto em ateus quanto em crentes.
Para os leitores do Jornal de Piracicaba, há um benefício exclusivo: assinantes do Clube JP têm direito a 50% de desconto na compra de ingressos. Para usufruir, basta adquirir a meia entrada e apresentar a carteirinha do Clube JP no dia da apresentação.
SERVIÇO
A Última Sessão de Freud, de Mark St. Germain. Local: Teatro Municipal de Piracicaba Dr. Losso Neto (Av. Independência, 277 - Alto) Data: sábado (04) às 20h e domingo (05) às 17h. Vendas online pelo site Ingresso Digital. Assinantes do Clube JP têm 50% de desconto mediante apresentação da carteirinha no dia do evento. Classificação etária: 14 anos. Duração: 90 minutos. Acessibilidade: sim.