Sinalização de trânsito é reforçada em 34 vias de Piracicaba

O trabalho, que integra a estratégia da Secretaria para reforçar a segurança no trânsito, focou na revitalização da sinalização horizontal e vertical em sete avenidas, 25 ruas, uma travessa e uma estrada. O objetivo principal é aumentar a segurança para todos os usuários das vias: pedestres, ciclistas, motociclistas e motoristas.

A Prefeitura de Piracicaba, através da Secretaria Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Transportes (Semuttran), concluiu um ciclo de serviços de sinalização viária em 34 vias da cidade entre os dias 22 e 28 de setembro.

Os serviços abrangeram uma ampla gama de intervenções para melhorar o fluxo e a segurança do tráfego. Entre eles, destacam-se a recuperação e pintura de faixas de pedestres, instalação de lombadas e faixas elevadas, eixos de rua, sinalização de pare, faixas zebras, faixas de canalização e desaceleração, e a Linha de Redução de Velocidade (LRV).

Houve também a demarcação de vagas, a instalação de tachões e tachinhas, além da substituição de placas verticais e aéreas danificadas.

Um dos trabalhos notáveis foi a reinstalação de um redutor de velocidade (lombada) na Rua Fernando Lopes, que havia sido removida para obras de recapeamento. A medida atendeu a um pedido da população local.