Sinalização de trânsito é reforçada em 34 vias de Piracicaba

Por Bruno Mendes/JP |
| Tempo de leitura: 2 min
Foto: Divulgação
A Secretaria focou na revitalização da sinalização horizontal e vertical em sete avenidas, 25 ruas, uma travessa e uma estrada
A Secretaria focou na revitalização da sinalização horizontal e vertical em sete avenidas, 25 ruas, uma travessa e uma estrada

A Prefeitura de Piracicaba, através da Secretaria Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Transportes (Semuttran), concluiu um ciclo de serviços de sinalização viária em 34 vias da cidade entre os dias 22 e 28 de setembro.

VEJA MAIS:

O trabalho, que integra a estratégia da Secretaria para reforçar a segurança no trânsito, focou na revitalização da sinalização horizontal e vertical em sete avenidas, 25 ruas, uma travessa e uma estrada. O objetivo principal é aumentar a segurança para todos os usuários das vias: pedestres, ciclistas, motociclistas e motoristas.

Detalhes dos serviços realizados

Os serviços abrangeram uma ampla gama de intervenções para melhorar o fluxo e a segurança do tráfego. Entre eles, destacam-se a recuperação e pintura de faixas de pedestres, instalação de lombadas e faixas elevadas, eixos de rua, sinalização de pare, faixas zebras, faixas de canalização e desaceleração, e a Linha de Redução de Velocidade (LRV).

Houve também a demarcação de vagas, a instalação de tachões e tachinhas, além da substituição de placas verticais e aéreas danificadas.

Um dos trabalhos notáveis foi a reinstalação de um redutor de velocidade (lombada) na Rua Fernando Lopes, que havia sido removida para obras de recapeamento. A medida atendeu a um pedido da população local.

Confira os locais reparados

Avenidas atendidas:

  • Antonio Carlos Kraide
  • Brasília
  • Comendador Luciano Guidotti
  • Doutor Paulo de Moraes
  • Edne Rontani Bassete
  • Jaime Pereira
  • Rio das Pedras

Ruas e outras vias atendidas:

  • Ruas Alfredo Guedes, Américo Delamuta, Antonio Oriani, Bahia, Amapá, Benedito Domingues Da Silva, Benjamin Constant, Buenos Aires, Capitão-Mor Góes Aranha, Dorival Berreta, Doutor João Sampaio, Fernando Lopes, Godofredo Bulhões, Jiichi Otsubo, João Eugênio Piedade, José Aléssio Fuzatto, José Siquihi Takaki, Kijui Mizuhira, Madre Maria Teodora, Maria Maniero, Moacyr Corrêa, Renato de Oliveira, Santa Cruz, Treze De Maio e Virgílio da Silva Fagundes.
  • Travessa Hermenegildo Vendemiatti.
  • Estrada Genoveva Nasato Formaggio.

