Livro 1001 Ruas será lançado na próxima quarta-feira (08)

Quem anda pela cidade e se pergunta quem são as pessoas que deram nome às ruas terá respostas no Almanaque Piracicaba – 1001 Ruas, que será lançado na próxima quarta-feira (08). A obra reúne perfis de 1001 homenageados e tem prefácio assinado pelo arquiteto João Chaddad.
A ideia surgiu em 2014, quando o ex-prefeito Barjas Negri encontrou em São Paulo o livro 1001 Ruas de São Paulo, de Sílvia Costa Rosa, e compartilhou o exemplar com o jornalista Miromar A. Rosa. O projeto só foi efetivamente retomado no final de 2023, quando Barjas e Miromar convocaram o historiador Fábio Bragança e a bacharel em Direito Kátia Mesquita para a pesquisa e consolidação das leis municipais.
Com a equipe formada, os autores iniciaram uma busca sistemática por nomes: Barjas selecionou 400 nomes em listas telefônicas, a Câmara forneceu uma publicação com mais 200 registros e, a partir desses 600 registros iniciais, a equipe ampliou a pesquisa até completar as 1001 biografias. O trabalho se baseou em publicações da Câmara Municipal, projetos de lei e no Almanaque Piracicaba 2002-2003, além de documentos legislativos e arquivos históricos.
O resultado é um volume que reúne 1001 currículos — em 950 casos constam os números dos decretos ou leis correspondentes e em 383 é identificado o vereador ou vereadora autor(a) da proposta. As ruas citadas no almanaque estão distribuídas por 150 bairros de Piracicaba. Foram cerca de dez meses de trabalho colaborativo, com apoio dos servidores e estagiários do Setor de Gestão de Departamento e Arquivo da Câmara Municipal.
A publicação só foi possível graças ao patrocínio da Acipi, Unimed, Coplacana e do Instituto Pecege, e tem a chancela do Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba (IHGP). A edição gráfica ficou a cargo do publicitário Marco Moratori, da agência Comunique.
Entre as curiosidades reunidas no almanaque estão perfis como o de Lyson Gaster (Rua, Nova Iguaçu), cantora nascida na Espanha que estudou no distrito de Santa Terezinha; Alberto Vollet Sachs (Avenida, Morumbi), nascido em Piracicaba, formado pela Escola Normal Oficial e que atuou como vice-prefeito; Madame Curie (Rua, Nhô Quim), nascida em Varsóvia e física premiada com prêmios Nobel; a escritora Cassandra Rios (Rua, Monte Rey), autora de ficção e relatos sobre a homossexualidade feminina que sofreu perseguição durante a ditadura militar; e Íris Ast (Rua, Jardim Camargo), bailarina nascida na Estônia que lecionou coreografia na Escola de Música e no Colégio Assunção.
SERVIÇO
Noite de autógrafos do Almanaque Piracicaba – 1001 Ruas aberta ao público. Quarta-feira (8), às 19h, no foyer do auditório da Acipi - Rua Prudente de Moraes, nº 459, Centro. 200 exemplares vendidos à R$ 70,00. Informações apenas por WhatsApp: (19) 9 99250201.