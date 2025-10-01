Livro 1001 Ruas será lançado na próxima quarta-feira (08)

A ideia surgiu em 2014, quando o ex-prefeito Barjas Negri encontrou em São Paulo o livro 1001 Ruas de São Paulo, de Sílvia Costa Rosa, e compartilhou o exemplar com o jornalista Miromar A. Rosa. O projeto só foi efetivamente retomado no final de 2023, quando Barjas e Miromar convocaram o historiador Fábio Bragança e a bacharel em Direito Kátia Mesquita para a pesquisa e consolidação das leis municipais.

Quem anda pela cidade e se pergunta quem são as pessoas que deram nome às ruas terá respostas no Almanaque Piracicaba – 1001 Ruas, que será lançado na próxima quarta-feira (08). A obra reúne perfis de 1001 homenageados e tem prefácio assinado pelo arquiteto João Chaddad.

Com a equipe formada, os autores iniciaram uma busca sistemática por nomes: Barjas selecionou 400 nomes em listas telefônicas, a Câmara forneceu uma publicação com mais 200 registros e, a partir desses 600 registros iniciais, a equipe ampliou a pesquisa até completar as 1001 biografias. O trabalho se baseou em publicações da Câmara Municipal, projetos de lei e no Almanaque Piracicaba 2002-2003, além de documentos legislativos e arquivos históricos.

O resultado é um volume que reúne 1001 currículos — em 950 casos constam os números dos decretos ou leis correspondentes e em 383 é identificado o vereador ou vereadora autor(a) da proposta. As ruas citadas no almanaque estão distribuídas por 150 bairros de Piracicaba. Foram cerca de dez meses de trabalho colaborativo, com apoio dos servidores e estagiários do Setor de Gestão de Departamento e Arquivo da Câmara Municipal.

A publicação só foi possível graças ao patrocínio da Acipi, Unimed, Coplacana e do Instituto Pecege, e tem a chancela do Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba (IHGP). A edição gráfica ficou a cargo do publicitário Marco Moratori, da agência Comunique.