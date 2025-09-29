Veja lista de remédios que podem afetar sua segurança ao dirigir

Em um cenário de crescente epidemia de transtornos mentais como ansiedade e depressão, a automedicação tem se tornado uma prática comum. Contudo, o uso de medicamentos, mesmo de venda livre, pode impactar a capacidade de conduzir veículos com segurança.

O alerta foi emitido durante o 16º Congresso Brasileiro de Medicina do Tráfego, em Salvador. O uso de antidepressivos, ansiolíticos, anti-inflamatórios ou antialérgicos pode afetar a coordenação e a atenção do motorista.

Diretriz classifica riscos