INSS muda pensão: viúva compete com filhos e menores sob guarda

A nova legislação reposiciona o menor sob guarda judicial no topo da hierarquia de dependentes do INSS. Ele passa a concorrer ombro a ombro com cônjuge ou companheiro, partilhando a pensão por morte em fatias iguais. Pais e irmãos, antes candidatos frequentes ao benefício, perdem espaço: a simples existência de um dependente na classe I basta para excluir todas as classes seguintes.

Benefício agora é dividido em partes iguais entre viúva(o) e menor sob guarda. Caso existam mais filhos – biológicos, adotivos ou equiparados – a cota de cada um se ajusta proporcionalmente. Desde a reforma da Previdência (EC 103/2019), a cota familiar permanece fixa: 50 % + 10 % por dependente. Se alguém perde o direito, o valor total não aumenta; apenas as frações internas mudam de mão.

Requisitos para habilitação