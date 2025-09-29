Acipi abre inscrições para programação do Outubro Rosa; Veja

As palestras do evento estão a cargo do ginecologista e mastologista Sérgio Bruno Barbosa, da oncologista Alice Helena Garcia e da advogada Lenita Davanzo, que também falará sobre sua trajetória como paciente oncológica e sobre os direitos das mulheres em tratamento. O encontro também funcionará como ponto de arrecadação de tampinhas plásticas (de garrafas e produtos de limpeza) para o projeto Mama Amiga, do grupo Amigas da Onça, que transforma tampinhas em próteses mamárias externas para mulheres que não podem ou não têm condições de adquirir próteses convencionais.

A Acipi (Associação Comercial e Industrial de Piracicaba) abriu inscrições para o 119º Encontro da Mulher Empresária — Especial Outubro Rosa: “Saúde: direito de todos”, que será realizado em 1º de outubro. Gratuito e organizado pelo Conselho da Mulher Empresária (CME), o encontro foi pensado para promover acolhimento, troca de experiências e informação; as inscrições podem ser feitas por este link .

A partir das 18h as participantes serão recebidas no Espaço Mulheres que Inspiram, com estandes de empreendedoras locais para promover networking; às 19h os especialistas sobem ao palco para orientar sobre prevenção e esclarecer dúvidas do público. Segundo Silvanete Neves, coordenadora do CME Acipi, a proposta é levar informação com sensibilidade: “A Acipi abre suas portas para discutir um tema tão importante, com uma abordagem acolhedora e focada na conscientização. Queremos uma noite de empatia e partilha”.

A participação no encontro é gratuita, mas os organizadores sugerem a doação de um quilo de alimento não perecível como ingresso solidário; os alimentos serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura de Piracicaba. Para mais informações, acompanhe @acipipiracicaba ou entre em contato pelo WhatsApp (19) 97122-5124.

No dia 13 de outubro será realizada a quarta edição do Cabelovers, ação que promove cortes gratuitos para a confecção de perucas destinadas a pacientes em tratamento oncológico. O evento ocorrerá das 9h às 17h na sede da Acipi e é aberto ao público: mulheres, homens e crianças podem doar mechas a partir de 15 cm, de qualquer tipo de cabelo, com ou sem química. Idealizado pela cabeleireira Valéria Aleoni, o Cabelovers contará novamente com o apoio de Adriana Balarim; além das doações no dia, o projeto recebe mechas ao longo de todo o ano.