Moradores do bairro Morumbi, em Piracicaba, cobram recapeamento

Moradores da Rua Jacob Diehl, no bairro Morumbi, em Piracicaba, continuam cobrando da Prefeitura o recapeamento da via, que, segundo eles, nunca recebeu asfalto desde a criação do loteamento. A situação tem gerado desconforto, principalmente em períodos de chuva, quando a rua de terra acumula lama e dificulta o tráfego de veículos e pedestres.
Na tarde desta sexta-feira (26), a equipe do Jornal de Piracicaba esteve no local e constatou que, enquanto diversas ruas próximas já foram recapeadas recentemente, a Jacob Diehl permanece sem qualquer intervenção. A diferença no estado das vias é visível ao circular pelo bairro.
De acordo com os moradores, o problema é antigo. Eles afirmam já ter feito ligações e registros junto à Prefeitura para solicitar o recapeamento, mas dizem não ter obtido resposta efetiva. Um morador contou que, ao buscar esclarecimentos, recebeu uma justificativa considerada inusitada.
“Disseram que só poderiam recapear a rua se tivesse 44 moradores na casa". A gente não entende esse critério. É uma rua como qualquer outra do bairro, e o problema aqui é sério, principalmente quando chove”, afirmou.
A insatisfação é compartilhada por outras pessoas que residem no local. Uma moradora, que vive há mais de 40 anos na rua, desabafou sobre as dificuldades enfrentadas.
“Nós ficamos sem saber o que dizer, porque não faz nem sentido uma coisa dessas. Já faz anos que estamos pedindo pra prefeitura vir aqui e asfaltar nossa rua. Todas as demais ruas aqui do bairro são asfaltadas, menos a nossa. Quando chove, é uma dificuldade tremenda aqui, vira um inferno porque como tem bastante terra, vira um lamaçal isso aqui. Estamos cansados dessa situação”, relatou.
A reportagem procurou a Prefeitura de Piracicaba para esclarecer se há previsão de inclusão da Rua Jacob Diehl em futuros programas de recapeamento. Até a publicação desta matéria, não houve retorno.