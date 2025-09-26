Moradores do bairro Morumbi, em Piracicaba, cobram recapeamento

Moradores da Rua Jacob Diehl, no bairro Morumbi, em Piracicaba, continuam cobrando da Prefeitura o recapeamento da via, que, segundo eles, nunca recebeu asfalto desde a criação do loteamento. A situação tem gerado desconforto, principalmente em períodos de chuva, quando a rua de terra acumula lama e dificulta o tráfego de veículos e pedestres.

Na tarde desta sexta-feira (26), a equipe do Jornal de Piracicaba esteve no local e constatou que, enquanto diversas ruas próximas já foram recapeadas recentemente, a Jacob Diehl permanece sem qualquer intervenção. A diferença no estado das vias é visível ao circular pelo bairro.