Elevador cai e mata jovem mecânico; a namorada está grávida

Segundo informações da Polícia Cívil, um colega de trabalho que também gerencia a oficina presenciou o acidente e acionou o socorro imediatamente. Com a ajuda de outras pessoas, o carro foi retirado, mas Felipe já apresentava ferimentos graves. Ele chegou a ser levado a um hospital, porém não resistiu.

Um acidente no horário de expediente em uma oficina mecânica, resultou na morte de Felipe dos Santos Donete, de 19 anos, na noite desta terça-feira (23), no bairro Adrianópolis em Manaus (AM). O jovem, que trabalhava no local, utilizava o elevador hidráulico para consertar um carro que havia adquirido recentemente, quando o equipamento cedeu, fazendo o veículo despencar sobre ele.

A polícia e a pericia atender a ocorrência. Dois dias após a tragédia, a namorada da vítima, Adria Moraes, usou as redes sociais para comunicar que está grávida. Ela contou que Felipe aguardava com entusiasmo a chegada do filho e destacou que ele já era pai de uma criança de um relacionamento anterior.

De acordo com Adria, o casal estava junto desde junho, e a gravidez havia sido planejada pelo jovem. Ela, no entanto, não revelou o tempo de gestação nem o sexo do bebê.

O caso é investigado pela policia, que apura se houve falha no equipamento ou erro durante a operação do elevador automotivo. Até o momento, não há indícios de irregularidades, mas a perícia segue analisando as circunstâncias do acidente.