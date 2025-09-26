27 de setembro de 2025
JP - Sampi Piracicaba

JP - Sampi Piracicaba
JP - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP nas Redes Sociais | @jpjornal
MORTE NA OFICINA

Elevador cai e mata jovem mecânico; a namorada está grávida

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Redes Sociais
O mecânico de 19 anos realizava o conserto de um carro quando foi atingido pelo elevador.
O mecânico de 19 anos realizava o conserto de um carro quando foi atingido pelo elevador.

Um acidente no horário de expediente em uma oficina mecânica, resultou na morte de Felipe dos Santos Donete, de 19 anos, na noite desta terça-feira (23), no bairro Adrianópolis em Manaus (AM). O jovem, que trabalhava no local, utilizava o elevador hidráulico para consertar um carro que havia adquirido recentemente, quando o equipamento cedeu, fazendo o veículo despencar sobre ele.

VEJA MAIS

Segundo informações da Polícia Cívil, um colega de trabalho que também gerencia a oficina presenciou o acidente e acionou o socorro imediatamente. Com a ajuda de outras pessoas, o carro foi retirado, mas Felipe já apresentava ferimentos graves. Ele chegou a ser levado a um hospital, porém não resistiu.

A polícia e a pericia atender a ocorrência. Dois dias após a tragédia, a namorada da vítima, Adria Moraes, usou as redes sociais para comunicar que está grávida. Ela contou que Felipe aguardava com entusiasmo a chegada do filho e destacou que ele já era pai de uma criança de um relacionamento anterior.

De acordo com Adria, o casal estava junto desde junho, e a gravidez havia sido planejada pelo jovem. Ela, no entanto, não revelou o tempo de gestação nem o sexo do bebê.

O caso é investigado pela policia, que apura se houve falha no equipamento ou erro durante a operação do elevador automotivo. Até o momento, não há indícios de irregularidades, mas a perícia segue analisando as circunstâncias do acidente.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários