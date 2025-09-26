Motorista fica refém e vive terror após ladrão tombar carreta

Segundo informações da Guarda Civil de Capivari, os bandidos usaram um carro Gol para interceptar a vítima, obrigando-a a parar na pista. Armados, dois homens desceram e assumiram o controle da carreta, levando o motorista junto. A quadrilha seguiu rumo à zona rural, onde o crime terminou de forma inesperada: o veículo tombou em um carreador de cana.

Uma noite digna de filme de ação foi registrada na Rodovia Comendador Américo Emílio Romi, entre Santa Bárbara d’Oeste e Capivari, na Região Metropolitana de Piracicaba, nesta quinta-feira (25). Um motorista de carreta foi rendido por criminosos armados, feito refém e obrigado a entregar a direção do veículo.

Na tragédia dentro do crime, um dos ladrões ficou preso nas ferragens. Em meio ao caos, o motorista – que havia passado quase uma hora sob ameaça – precisou improvisar um resgate, cavando a terra e utilizando o macaco hidráulico para libertar o criminoso ferido. Foi nesse momento que ele conseguiu escapar, correndo em busca de ajuda.

Equipes da ROMU e da Rádio Patrulha localizaram a carreta tombada e apreenderam objetos abandonados pelos assaltantes, incluindo uma mochila com ferramentas, um boné, um pedaço de tecido ensanguentado e um bloqueador de sinal de rastreador. O motorista relatou ainda que os criminosos chegaram a fotografar os documentos do veículo e enviá-los por aplicativo de mensagens.

A vítima recebeu atendimento médico e passa bem. O caso foi registrado no Plantão Policial de Piracicaba. A Polícia Civil investiga a quadrilha especializada em roubos de carga e uso de tecnologia para driblar sistemas de rastreamento.