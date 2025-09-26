Preço do café deve subir nos mercados nos próximos dias; veja

A Associação Brasileira da Indústria do Café (Abic) alertou para uma provável alta no preço do café nos próximos dias. Em coletiva de imprensa realizada em São Paulo na quarta-feira (24), o presidente da entidade, Pavel Cardoso, informou que é esperado um acréscimo de 10% a 15% nos valores repassados aos supermercados. A justificativa para o reajuste é o aumento dos custos de aquisição da matéria-prima.

Cardoso ressaltou, contudo, que esse aumento não deve exceder a média registrada ao longo de 2025. O diretor-executivo da Abic, Celírio Inácio da Silva, complementou que o novo patamar de preços foi comunicado ao varejo no início do mês. A expectativa da Abic é que os valores cheguem às prateleiras a partir da próxima semana ou no começo do próximo mês, refletindo a margem de 10% a 15%.