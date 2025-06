Homem é internado com 15 ovos cozidos dentro do ânus

Um homem de 29 anos foi hospitalizado de forma emergencial na Holanda após inserir 15 ovos cozidos e sem casca no reto. O caso foi registrado em artigo publicado no Dutch Journal of Medicine e chamou atenção em diversos países.

De acordo com o relatório médico, o paciente havia consumido GHB, substância associada a práticas sexuais sob efeito de drogas, conhecidas como "chemsex". A inserção dos ovos provocou uma perfuração no cólon sigmoide, o que resultou em peritonite, infecção que ocorre na cavidade abdominal.