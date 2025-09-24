Jovem de 14 anos passa mal e morre, em casa, em Piracicaba

Um adolescente de 14 anos morreu de forma inesperada na manhã desta quarta-feira (24), em um condomínio no bairro Santa Terezinha, em Piracicaba.
Policiais Militares e a Polícia Civil foram até o local, onde o jovem, que tinha síndrome de Down e autismo, morreu. Ele havia se queixado de mal-estar durante a noite.
A mãe relatou que, ao acordar, encontrou o filho caído no quarto, já sem sinais vitais. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas apenas pôde confirmar a morte. A causa da morte será definida após exames do Instituto Médico Legal (IML).
O caso foi registrado pela Polícia Civil e a morte repentina deixou familiares e vizinhos consternados. Um boletim de ocorrência foi registrado.