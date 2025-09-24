25 de setembro de 2025
JP - Sampi Piracicaba

JP - Sampi Piracicaba
JP - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP nas Redes Sociais | @jpjornal
DRAMA FAMILIAR

Jovem de 14 anos passa mal e morre, em casa, em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Arquivo/Pira1
A Polícia Civil e a Militar atenderam a ocorrência no condomínio em Piracicaba.
A Polícia Civil e a Militar atenderam a ocorrência no condomínio em Piracicaba.

 Um adolescente de 14 anos morreu de forma inesperada na manhã desta quarta-feira (24), em um condomínio no bairro Santa Terezinha, em Piracicaba.

VEJA MAIS

Policiais Militares e a Polícia Civil foram até o local, onde o jovem, que tinha síndrome de Down e autismo, morreu. Ele havia se queixado de mal-estar durante a noite.

A mãe relatou que, ao acordar, encontrou o filho caído no quarto, já sem sinais vitais. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas apenas pôde confirmar a morte. A causa da morte será definida após exames do Instituto Médico Legal (IML).

  • Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real. 

O caso foi registrado pela Polícia Civil e a morte repentina deixou familiares e vizinhos consternados. Um boletim de ocorrência foi registrado.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários