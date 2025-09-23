Veja o valor previsto para o salário mínimo em 2026

O Governo Federal projeta um novo salário mínimo de R$ 1.631 para 2026, conforme a proposta da Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2026. O valor representa um reajuste em relação ao piso atual de R$ 1.518, com ganho real de 2,5%, superior à inflação prevista de 3,6%.
O reajuste do salário mínimo terá impacto direto em benefícios previdenciários atrelados ao piso nacional, como aposentadorias e pensões. A medida visa garantir maior poder de compra aos beneficiários, especialmente idosos com mais de 65 anos.
Detalhes do orçamento de 2026
O projeto (PLN 15/2025) prevê crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 2,44% para 2026, com meta de resultado primário de R$ 34,3 bilhões, equivalente a 0,25% do PIB.
O orçamento para o próximo ano destina recursos para áreas essenciais:
- Saúde: R$ 245,5 bilhões
- Educação: R$ 133,7 bilhões
- Investimentos: R$ 83 bilhões
A tramitação do PLOA 2026 será feita pela Comissão Mista de Orçamento, com o deputado Isnaldo Bulhões Jr. (MDB-AL) como relator e o senador Efraim Filho (União-PB) na presidência. A proposta também inclui projeções de gastos até 2029.