Veja o valor previsto para o salário mínimo em 2026

O Governo Federal projeta um novo salário mínimo de R$ 1.631 para 2026, conforme a proposta da Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2026. O valor representa um reajuste em relação ao piso atual de R$ 1.518, com ganho real de 2,5%, superior à inflação prevista de 3,6%.

O reajuste do salário mínimo terá impacto direto em benefícios previdenciários atrelados ao piso nacional, como aposentadorias e pensões. A medida visa garantir maior poder de compra aos beneficiários, especialmente idosos com mais de 65 anos.

Detalhes do orçamento de 2026