Cosan recebe aporte de R$ 10 bi para reduzir dívida

A Cosan anunciou um acordo que prevê a entrada dos fundos BTG Pactual e Perfin como novos sócios privados, em uma operação avaliada em R$ 10 bilhões. A transação tem como objetivos reduzir o elevado endividamento da companhia, fortalecer sua governança e preparar o grupo para a sucessão de longo prazo.

O aporte será realizado por meio de uma oferta primária de ações. Do total, R$ 7,25 bilhões serão injetados a um preço de R$ 5 por ação, enquanto uma segunda oferta, de R$ 1,8 bilhão, terá o valor definido em outubro. Parte das ações adquiridas ficará bloqueada para venda por dois anos, medida que garante maior compromisso dos investidores com a estratégia da empresa.

Dona de negócios como Raízen, Rumo Logística e Compass, a Cosan enfrenta desafios financeiros desde o ano passado, quando encerrou 2023 com dívida de R$ 23,5 bilhões, prejuízo de R$ 9,4 bilhões e receita anual de R$ 44 bilhões. A operação, portanto, representa um passo importante no processo de desalavancagem e no reposicionamento da companhia para retomar sua trajetória de crescimento.