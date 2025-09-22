Moisés Egert critica arbitragem em empate do XV com Comercial

A partida entre o Nhô Quim e o Bafo contou com a estreia nacional do FVS (Football Video Support), conhecido como o desafio de vídeo. A nova tecnologia foi crucial para o gol do time de Ribeirão Preto, já que o treinador Roberval Davino pediu revisão em um possível pênalti, que foi assinalado pelo árbitro da partida após a checagem e convertido por Felipe Rordrigues.

XV de Piracicaba e Comercial empataram na última sexta-feira (19), em 1 a 1, pelo jogo de ida das semifinais a Copa Paulista, no Estádio Pala Travassos, em Ribeirão Preto. O jogo da volta será no Barão da Serra Negra, no sábado (27), às 18h.

Para o treinador xvzista, Moisés Egert, a nova ferramenta não foi um problema, e sim a arbitragem de Fabiano Monteiro dos Santos. Segundo ele, como o lance foi revisto em câmera lenta, dá a impressão de que o contato entre os jogadores foi mais forte.

“Não gostei. Não gostei não da ferramenta. Não gostei do Fabiano. Não gostei. Volto a falar do pênalti que ele deu para o Comercial. Em câmera lenta, é um contato muito… tudo é pênalti, tá? Na velocidade do jogo não foi pênalti, tanto é que ele não deu. Vi o vídeo agora em câmera lenta no nosso vestiário pós-jogo e foi um contato fraco. Para mim, não está caracterizado o pênalti.”, disse em entrevista ao TSP no final do jogo.

Egert também criticou um pênalti não marcado para o XV, em cima de Léo Santos. “Ele foi revisar para dar. Ok, ele voltou atrás de um lance que estava certo. Mas aí, pra não suficiente esse pênalti, ele não deu um pênalti claríssimo no Léo, sabe? E assim, ele viu novamente. Eu vi agora novamente o pênalti. O Léo estava levantando e ia ficar inteiro para terminar a jogada em direção do gol.”, completou.

