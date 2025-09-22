Pedágio automático: veja a multa ao passar dos 40km/h

O excesso de velocidade em praças de pedágio tem sido alvo de fiscalização intensa, com o objetivo de reduzir o risco de acidentes. A Artesp (Agência de Transportes do Estado de São Paulo) registrou mais de 20 mil multas por essa infração somente em 2024. O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) estabelece que motoristas que ultrapassam o limite de 40 km/h nas pistas automáticas estão sujeitos a autuações e perda de pontos na CNH.

Aumento na fiscalização e penalidades

A fiscalização se intensificou a partir de 2019, com a expansão do sistema de cobrança eletrônica, conhecido como "free flow". A medida, segundo o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), visa diminuir colisões traseiras e assegurar a eficiência do sistema de cobrança.