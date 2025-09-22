Reforma da USF Santana começa nesta segunda-feira (22)

A Prefeitura de Piracicaba inicia nesta segunda-feira (22) a reforma da Unidade de Saúde da Família (USF) Santana, localizada entre as ruas Santa Tereza e Virgínia Vitorelli Correr, no bairro Santana. Para viabilizar as obras, o atendimento ao público ficará suspenso nos dias 22 e 23 e será retomado na quarta-feira (24) em novo endereço: rua São Paulo, 20.
VEJA MAIS:
- Piracicaba amanhece com chuva nesta segunda-feira (22)
- Prefeitura de Piracicaba inicia reforma na Av. Brasília
- Sem água: 19 bairros de Piracicaba tem problema; quando volta
O investimento é de R$ 659 mil e a execução ficará a cargo da empresa W2 Engenharia e Construtora Eireli, vencedora da licitação. Entre as melhorias previstas estão a troca total da estrutura de madeira do telhado, substituição do telhamento cerâmico por metálico, troca de todas as esquadrias, instalação de novo piso em granilite, modernização dos sanitários, além da pintura e readequação das instalações hidráulicas e elétricas. Na área externa, serão feitos novo calçamento, piso intertravado no estacionamento, substituição do alambrado por gradil, aplicação de revestimento cerâmico para evitar infiltrações e nova pintura.
Além da USF Santana, a Prefeitura também realiza obras em outras unidades. Na UBS Piracicamirim, localizada na rua Gonçalves Dias, 1070, já começou a reforma da recepção. Enquanto durarem os trabalhos, as confirmações de agendamento serão feitas temporariamente na UBS Caxambu, na rua Engenheiro Agrônomo Romano Coury, 513, das 7h às 16h e das 17h às 21h. A previsão é que a obra dure 30 dias.
Essas reformas fazem parte de um conjunto de ações para fortalecer a estrutura física da rede municipal de saúde. Em agosto, a administração entregou as reformas de oito USFs (Algodoal, Eldorado II, Santa Fé, Ártemis, Mário Dedini II, Cecap, Jaraguá e Serra Verde) e de duas farmácias municipais, além de já ter realizado melhorias em outras unidades como a UBS Planalto, USF Tupi e USF Monte Líbano.
Outra conquista importante anunciada é a construção de uma UBS porte 5, com 1.500 m² de área, na região do bairro Pompeia, contemplada pelo Novo PAC Saúde 2025, que destinará R$ 6,8 milhões em recursos para Piracicaba.
Segundo o vice-prefeito e secretário de Saúde, dr. Sergio Pacheco, as melhorias visam garantir um atendimento cada vez mais eficiente à população. “Os desafios não são poucos, mas sempre trabalhamos com foco na entrega da melhor saúde para a população piracicabana”, afirmou.