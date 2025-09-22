Reforma da USF Santana começa nesta segunda-feira (22)

A Prefeitura de Piracicaba inicia nesta segunda-feira (22) a reforma da Unidade de Saúde da Família (USF) Santana, localizada entre as ruas Santa Tereza e Virgínia Vitorelli Correr, no bairro Santana. Para viabilizar as obras, o atendimento ao público ficará suspenso nos dias 22 e 23 e será retomado na quarta-feira (24) em novo endereço: rua São Paulo, 20.

O investimento é de R$ 659 mil e a execução ficará a cargo da empresa W2 Engenharia e Construtora Eireli, vencedora da licitação. Entre as melhorias previstas estão a troca total da estrutura de madeira do telhado, substituição do telhamento cerâmico por metálico, troca de todas as esquadrias, instalação de novo piso em granilite, modernização dos sanitários, além da pintura e readequação das instalações hidráulicas e elétricas. Na área externa, serão feitos novo calçamento, piso intertravado no estacionamento, substituição do alambrado por gradil, aplicação de revestimento cerâmico para evitar infiltrações e nova pintura.