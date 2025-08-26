Piracicabana busca título brasileiro de Muay Thai e mira Mundial

A jovem lutadora, de 26 anos, alcançou a segunda colocação no Mundial de 2025, em maio deste ano, um resultado que veio após uma trajetória de dedicação intensa. Em 2024, quando se tornou semiprofissional, Giovana conquistou a medalha de prata no Campeonato Brasileiro, o que garantiu sua vaga para o mundial deste ano.

A piracicabana Giovana Prado, de 26 anos, conquistou o Campeonato Mineiro de Muay Thai na categoria 54kg, em uma competição realizada no último dia 23 de agosto, em Estiva, Minas Gerais. A vitória soma se ao seu currículo, que já conta com o título do Campeonato Paulista, conquistado em 19 de julho.

Giovana, que treina desde os 14 anos, afirmou que o cenário do esporte amador do Brasil é “muito desanimador”. “Temos tantos talentos que podiam ter mais oportunidades e visibilidade para se destacar e crescer, porém, falta o investimento”, lamenta.

Conhecida no meio esportivo como Gi Prado, a atleta profissional de Muay Thai se prepara para o Campeonato Brasileiro, que será realizado em Brasília no dia 18 de outubro. A competição é crucial, pois classifica os vencedores para o Mundial de 2026.

Rotina intensa e desafios no Muay Thai

Com foco total no próximo objetivo, ela ressaltou a intensidade de sua rotina de treinos. "Treino Muay Thai de segunda a sexta à noite sem falta. E também faço musculação cedo, e aos fins de semana faço musculação de sábado e corro no domingo", detalhou.Apesar da preparação, a atleta enfrenta desafios para manter sua carreira. "A maior dificuldade é conseguir apoio e patrocínio para custear os campeonatos, pois precisa da locomoção, alimentação e, em alguns campeonatos, a inscrição também", revelou.