Suspeito de ameaçar Felca vendia material infantil na internet

A Polícia Civil de São Paulo prendeu nesta segunda-feira (25), em Pernambuco, um homem acusado de ameaçar o youtuber Felipe Bressanim, conhecido como Felca. Além das intimidações, ele também mantinha em sua posse material de exploração infantil, segundo as autoridades.

VEJA MAIS:

A captura ocorreu a partir de decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), emitida em 17 de agosto, que obrigou o Google a fornecer dados do e-mail usado para enviar as ameaças. O secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, confirmou a ação e classificou a investigação como “um trabalho exemplar que levou à prisão de um criminoso envolvido tanto em ameaças quanto na venda de material infantil”.

Origem das ameaças e a denúncia do youtuber