24 de agosto de 2025
ECONOMIA

Receita Federal abre consulta ao 4º lote de restituição do IR

Por Bia Xavier - JP
| Tempo de leitura: 1 min
Arquivo JP
Receita libera consulta ao 4º lote do IR 2025; confira quem recebe primeiro.
Receita libera consulta ao 4º lote do IR 2025; confira quem recebe primeiro.

A partir das 10h desta sexta-feira (22), a Receita Federal disponibiliza a consulta ao 4º lote de restituição do Imposto de Renda 2025. Nesta etapa, serão liberados R$ 2,9 bilhões, beneficiando cerca de 1,8 milhão de contribuintes em todo o país.

VEJA MAIS:

Para verificar se o pagamento está incluído neste lote, o contribuinte deve acessar o portal oficial da Receita Federal. O processo exige o número do CPF, a data de nascimento e a indicação do ano de exercício (2025).

O sistema é atualizado mensalmente. Caso a restituição ainda não esteja programada, aparecerá a mensagem “em fila de restituição”, desde que não haja pendências na declaração enviada.

Quem tem prioridade no recebimento

A ordem de pagamento obedece à legislação vigente e privilegia grupos específicos. Confira como funciona:

  1. Idosos acima de 80 anos;
  2. Idosos a partir de 60 anos, além de pessoas com deficiência ou doenças graves;
  3. Contribuintes cuja principal fonte de renda seja o magistério;
  4. Declarações pré-preenchidas ou com opção de restituição via PIX;
  5. Demais contribuintes sem prioridade.

Divisão dos pagamentos no 4º lote

O total de restituições será distribuído da seguinte forma:

  • 13.515 para contribuintes acima de 80 anos;
  • 72.434 para idosos entre 60 e 79 anos;
  • 7.821 para pessoas com deficiência ou moléstia grave;
  • 22.841 para declarantes cuja renda principal é o magistério;
  • 312.915 para quem utilizou declaração pré-preenchida ou optou pelo PIX;
  • 1.454.509 para contribuintes não prioritários.

Calendário de restituições do IR 2025

  • 1º lote: 30 de maio (pago);
  • 2º lote: 30 de junho (pago);
  • 3º lote: 31 de julho (pago);
  • 4º lote: 29 de agosto;
  • 5º lote: 30 de setembro.

