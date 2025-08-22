Receita Federal abre consulta ao 4º lote de restituição do IR

A partir das 10h desta sexta-feira (22), a Receita Federal disponibiliza a consulta ao 4º lote de restituição do Imposto de Renda 2025. Nesta etapa, serão liberados R$ 2,9 bilhões, beneficiando cerca de 1,8 milhão de contribuintes em todo o país.

Para verificar se o pagamento está incluído neste lote, o contribuinte deve acessar o portal oficial da Receita Federal. O processo exige o número do CPF, a data de nascimento e a indicação do ano de exercício (2025).