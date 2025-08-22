Receita Federal abre consulta ao 4º lote de restituição do IR

A partir das 10h desta sexta-feira (22), a Receita Federal disponibiliza a consulta ao 4º lote de restituição do Imposto de Renda 2025. Nesta etapa, serão liberados R$ 2,9 bilhões, beneficiando cerca de 1,8 milhão de contribuintes em todo o país.
Para verificar se o pagamento está incluído neste lote, o contribuinte deve acessar o portal oficial da Receita Federal. O processo exige o número do CPF, a data de nascimento e a indicação do ano de exercício (2025).
O sistema é atualizado mensalmente. Caso a restituição ainda não esteja programada, aparecerá a mensagem “em fila de restituição”, desde que não haja pendências na declaração enviada.
Quem tem prioridade no recebimento
A ordem de pagamento obedece à legislação vigente e privilegia grupos específicos. Confira como funciona:
- Idosos acima de 80 anos;
- Idosos a partir de 60 anos, além de pessoas com deficiência ou doenças graves;
- Contribuintes cuja principal fonte de renda seja o magistério;
- Declarações pré-preenchidas ou com opção de restituição via PIX;
- Demais contribuintes sem prioridade.
Divisão dos pagamentos no 4º lote
O total de restituições será distribuído da seguinte forma:
- 13.515 para contribuintes acima de 80 anos;
- 72.434 para idosos entre 60 e 79 anos;
- 7.821 para pessoas com deficiência ou moléstia grave;
- 22.841 para declarantes cuja renda principal é o magistério;
- 312.915 para quem utilizou declaração pré-preenchida ou optou pelo PIX;
- 1.454.509 para contribuintes não prioritários.
Calendário de restituições do IR 2025
- 1º lote: 30 de maio (pago);
- 2º lote: 30 de junho (pago);
- 3º lote: 31 de julho (pago);
- 4º lote: 29 de agosto;
- 5º lote: 30 de setembro.