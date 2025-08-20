Tarifaço: prefeito Helinho Zanatta busca soluções em Brasília

Piracicaba ocupa a primeira posição entre os municípios mais afetados pela medida, que entrou em vigor no último dia 06/08 e elevou para 50% a alíquota de importação de diversos produtos brasileiros. O levantamento, publicado pelo jornal O Estado de S. Paulo, feito com base em registros do MDIC, mostra que a cidade é a mais impactada do país pela nova política tarifária.

O prefeito de Piracicaba, Helinho Zanatta, esteve nesta quarta-feira, 20/08, em Brasília, e participou de uma reunião com o vice-presidente do Brasil e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. O encontro teve como pauta central o tarifaço imposto pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros.

Helinho Zanatta manifestou preocupação com os efeitos econômicos da sobretaxa. “Esse tarifaço ameaça diretamente a economia de Piracicaba, trazendo riscos de desemprego e recessão, o que afeta não só a geração de emprego e renda, mas também as receitas municipais, comprometendo investimentos em áreas essenciais para a população”, destacou o prefeito.

A comitiva de Piracicaba que acompanhou o prefeito foi formada pelo presidente do Simespi (Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas, de Material Elétrico, Eletrônico, Siderúrgicas e Fundições de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras), Erick Gomes, pelo presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Piracicaba, Wagner da Silveira (Juca), pela diretora da Painco, Daniela Gobbo, e pelo diretor-executivo da Tecparts, André Simioni. A reunião foi intermediada pela deputada estadual Professora Bebel, que articulou a agenda junto ao vice-presidente Geraldo Alckmin.

“Estamos unindo forças com o setor produtivo e com representantes políticos para buscar soluções que minimizem os impactos desse tarifaço. Piracicaba não pode arcar sozinha com esse peso, precisamos de medidas rápidas e eficazes para proteger nossas indústrias e nossos trabalhadores. É isso que viemos buscar com o Governo Federal”, acrescentou Helinho.